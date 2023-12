Video Gol Highlights Torino-Empoli 1-0: Sintesi 16-12-2023

Video Gol e Highlights Torino-Empoli 1-0, 16° Giornata Serie A: decide Zapata

Il Torino batte l’Empoli allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della sedicesima giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i granata, che volano a quota ventitré punti in classifica confermando le difficoltà dei toscani, che non vincono ormai da quattro partite.

Sintesi di Torino-Empoli 1-0

Non ci sono Nguessan e Schuurs per Ivan Juric, che schiera Tameze, Buongiorno e Rodriguez in difesa davanti a Milinkovic-Savic, a centrocampo ci sono Bellanova, Ilic, Linetty e Vojvoda, in attacco i soliti Sanabria e Zapata con Vlasic sulla trequarti.

Assenti Bereszynski, Caputo, Kovalenko e Pezzella per Aurelio Andreazzoli, che punta su Ebuehi, Ismajli, Luperto e Cacace in difesa a protezione di Berisha, a centrocampo ci sono Grassi, Maleh, Marin e Fazzini, mentre in attacco giocano Shpendi e Cambiaghi.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere e, anzi, cercano di rispondere con le stesse armi.

Al 25′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Zapata, che trova il gol del vantaggio su assist di Bellanova.

🦾 Il sabato sera di #SerieATIM si chiude con la vittoria del Toro 💥#TorinoEmpoli pic.twitter.com/rwNklS2ef8 December 16, 2023

Dopo un tentativo di Ilic, gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco riuscendo anche a segnare al 31′ minuto, ma viene annullato da VAR per posizione di fuorigioco di Ebuhei.

I padroni di casa provano a gestire calano i ritmi di gioco e tenendo lontani gli avversari, che rischiano di affondare nel finale sulla conclusione di Linetty dopo un’altra rete annullata al 44′ minuto a Cacace sempre per posizione irregolare.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo ancora più bloccato, nonostante il tentativo di massimo sforzo degli ospiti.

Dopo l’occasione di Cambiaghi, c’è spazio per Destro, Cancellieri, subito pericoloso, Djidji, Lazaro, Ranocchia, Baldanzi, Gyasi e Soppy al posto di Shpendi, Marin, Tameze, Vojvoda, Grassi, Maleh, Cambiaghi e dell’ammonito Bellanova.

Nel finale la partita diventa molto fallosa, come dimostrano le ammonizioni di Buongiorno, Cacace, Vlasic e Luperto ed entra anche Pellegri per Zapata.

Highlights e Video Gol di Torino-Empoli 1-0:

Tabellino di Torino-Empoli 1-0

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze (20′ st Djidji), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (40′ st Soppy), Ilic, Linetty, Vojvoda (20′ st Lazaro); Vlasic; Sanabria, Zapata (50′ st Pellegri).

A disp.: Gemello, Popa, Zima, Sazanov, Seck, Ricci, Gineitis, Karamoh, Radonjic. All.: Juric



Empoli (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin (16′ st Destro), Grassi (31′ st Ranocchia), Maleh (31′ st Baldanzi); Fazzini, Cambiaghi (40′ st Gyasi); Shpendi (16′ st Cancellieri).

A disp.: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Bastoni, Maldini. All.: Andreazzoli



Arbitro: Marinelli

Marcatori: 25′ Zapata (T)

Ammoniti: Linetty, Bellanova, Buongiorno, Vlasic (T); Cacace, Luperto (E)

Espulsi: –