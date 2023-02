Video Gol Highlights Torino-Cremonese 2-2: Sintesi 20-2-2023

Video Gol e Highlights Torino-Cremonese 2-2, 23° Giornata Serie A: segnano Sanabria, Tsadjout, Valeri e Singo

Solo un pareggio rocambolesco tra Torino e Cremonese allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel posticipo del Monday Night della ventreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

I granata tornano a fare punti dopo la sconfitta della scorsa settimana, ma rimangono a quota trentuno punti in classifica.

I lombardi venivano da tre sconfitta consecutiva e si portano a quota nove punti, ma restano ultimi in classifica.

Sintesi di Torino-Cremonese 2-2

Out Lazaro, Pellegri, Zima, Vlasic e Ricci per Ivan Juric, che schiera Karamoh in attacco con Miranchuk e Sanabria, sceglie Ilic a centrocampo con Linetty, Aina e Vojvoda, confermando Djidji, Schuurs e Rodriguez in difesa davanti a Milinkovic-Savic.

Squalificato Vasquez per Davide Ballardini, che conferma Aiwu in difesa con Bianchetti e Ferrari a protezione di Carnesecchi, giocano Sernicola, Valeri, Meite, Pickel e Benassi a centrocampo e punta su Tsadjout in attacco al fianco di Okereke.

E’ una partita piacevole nel primo tempo, perché si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno un possesso palla di grande qualità, ma sono bravissimi nel pressare con aggressività recuperando nella metà campo degli ospiti, che non riescono mai a superare il centrocampo.

Il più pericoloso è Sanabria, ma Carnesecchi è attento, così come si fa trovare pronto anche su Karamoh e Vojvoda.

E’ solo il preludio per il gol del vantaggio, che arriva al 41′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato con Sanabria, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Sernicola su Ilic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Afena-Gyan al posto di Meite e sembra cambiare qualcosa, visto che gli ospiti alzano il baricentro e sono molto più offensivi.

Dopo un tentativo di Karamoh, al 54′ minuto gli ospiti pareggiano con Tsadjout su assist di Valeri e con una grande difesa della palla.

Il pareggio galvanizza gli ospiti e sembra abbattere i padroni di casa, che accusano il colpo e si abbassano tanto.

Viene ammonito Aina, mentre Buongiorno, Singo, Radonjic e Ciofani subentrano per Schuurs, Aina, Karamoh e Tsadjout.

Al 75′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con un sinistro micidiale nel sette di Valeri, assolutamente imparabile per il portiere avversario, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Grande reazione da parte dei padroni di casa, che riprendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa pareggiando al 79′ minuto con Singo, su assist di Miranchuk, al termine di una bella azione di Rodriguez, dopo il colpo di testa impreciso di Sanabria.

⏱️ FT | Monday night match ricco di reti a Torino! ✨#TorinoCremonese 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/NGTpiHJA3F — Lega Serie A (@SerieA) February 20, 2023

C’è spazio per Gineitis, Seck, Lochoshvili, Buonaiuto e Ghiglione per Ilic, Vojvoda, Ferrari, Okereke e Sernicola, i padroni di casa assaltano la difesa degli ospiti cercando la contro rimonta, ma Carnesecchi fa il fenomeno su Sanabria.

Highlights e Video Gol di Torino-Cremonese 2-2:

Tabellino di Torino-Cremonese 2-2

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs 5,5 (22′ st Buongiorno), Rodriguez; Ola Aina 5,5 (22′ st Singo), Linetty, Ilic 6 (45’+3 st Gineitis), Vojvoda 6 (45’+3 st Seck); Miranchuk; Karamoh 6 (22′ st Radonjic), Sanabria.

Allenatore: Juric

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari 6 (41′ st Lochoshvili), Bianchetti, Aiwu; Sernicola 6 (35′ st Ghiglione), Pickel, Meité 5,5 (1′ st Afena-Gyan), Benassi, Valeri; Okereke 5 (35′ st Bonaiuto), Tsadjout 6,5 (23′ st Ciofani).

Allenatore: Ballardini

Arbitro: Camplone

Marcatori: 41′ rig. Sanabria (T), 9′ st Tsadjout (C), 29′ st Valeri (C), 34′ st Singo (T)

Ammoniti: Ola Aina (T), Sanabria (T), Vojvoda (T), Bonaiuto (C)

Espulsi: