Video Gol Highlights Torino-Cagliari 0-0: Sintesi 21-8-2023

Video Gol e Highlights Torino-Cagliari , 1° Giornata Serie A: Torino spuntato non va oltre il pareggio interno contro un buon Cagliari.

Un punto al debutto in campionato per il Torino, che pareggia 0-0 contro il neopromosso Cagliari. Partita condizionata dal caldo torrido ma che non spaventato le squadre che hanno giocato su ritmi alti sfiorando ma senza trovare la via della rete. In avvio Sanabria ci prova da corner ma l’occasione più nitida capita sui piedi di Nandez che trova Milinkovic-Savic in serata di grazia. Poi Schuurs, sempre calcio da fermo spreca di testa. Nella ripresa ritmi più bassi e poche chance nella ripresa. Ci prova di più il Toro ma l’impressione che sia spuntato. Il risultato non cambia: reti bianche e un punto per muovere la classifica.

Sintesi di Torino-Cagliari

Primo tempo

3′ Prima occasione della partita è del Torino. Dagli sviluppi del calcio d’angolo Sanabria conclude a rete, ma Radunovic è protagonista di un grande intervento.

15′ Occasione Cagliari e miracolo di Milinkovic-Savic. Dopo un contatto dubbio Nandez recupera un pallone su Buongiorno e calcia a giro sul secondo palo: il portiere serbo mette in angolo con un gran tuffo con la mano di richiamo.

18′ Ancora Torino. Schuurs vicinissimo al gol! Dagli sviluppi del corner l’olandese svetta di testa, ma il pallone termina di poco a lato.

30′ Grande azione personale di Karamoh, che arriva al limite dell’area e calcia in porta: palla altissima sulla traversa.

47′ Termina il primo tempo: 0-0 tra Torino e Cagliari. Partita giocata a viso aperto, predomminio territoriale granata, ma l’occasione migliore è stata quella di Nandez con risposta suprema di Milinkovic-Savic

Secondo tempo

50′ Torino sembra che sia entrato con un altro spirito. Partenza forte e percussione in area di Radonjic che calcia da pochi passi: grande intervento in recupero di Obert.

72′ L’arbitro ferma il gioco per il cooling break: giocatori stanchi sia per i ritmi della partita che per l’orario, temperature alte.

96′ Finita! Torino-Cagliari finisce in parità. Pareggio agro-dolce: amaro per il Toro, dolce per il ritorno in Serie A dei sardi guidati da Sir Ranieri.

Highlights e Video Gol di Torino-Cagliari :

Tabellino di Torino-Cagliari

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (75′ Zima); Bellanova, Ilic, Ricci (64′ Linetty), Vojvoda; Karamoh (45′ Radonjic), Vlasic (64′ Pellegri); Sanabria (85′ Verdi). A disposizione: Gemello, Ginetis, Ilkhan, N’Guessan, Tameze, Popa, Dembelè. Allenatore: Juric.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga (45′ Di Pardo), Dossena, Obert (85′ Deiola); Zappa, Sulemana, Makoumbou, Nandez (70′ Pavoletti), Azzi; Oristanio (60′ Jankto), Luvumbo (60′ Shomurodov). A disposizione: Aresti, Augello, Capradossi, Kourfalidis, Prati, Scuffet, Viola. Allenatore: Ranieri.

AMMONITI: 36′ Buongiorno, 95′ Pavoletti