Video gol-highlights Torino-Bologna 1-1: sintesi 20/12/2020

Regnano la paura e l’equilibrio allo stadio “Grande Torino”, dove Torino e Bologna si prendono un punto per parte con un 1-1 che non accontenta nessuno. Non c’è stata la reazione effettiva dei padroni di casa, che continuano ad avere difficoltà nel trovare una precisa identità di gioco.

Il Bologna “paga” un errore madornale di Da Costa e un atteggiamento troppo “prudente” nel complesso della partita. La squadra di Mihajlovic ha creato comunque più occasioni e ha dimostrato di essere molto più cinico dei diretti avversari, riuscendo a colpirli appena ha iniziato a rialzare i ritmi.

Torino-Bologna: la sintesi della partita

Un primo tempo povero di occasioni quello tra Torino e Bologna. Sono i felsinei a creare gli unici pericoli della prima frazione: Palacio si è visto chiudere lo specchio da Savic al termine di un’azione di contropiede condotta sulla destra.

Svanberg, invece, ha messo i brividi al portiere granata andando a colpire una traversa con un tiro al volo dal limite. I tentativi del Torino si riducono a un tiro centrale di Belotti, sul finire del primo tempo, che quantomeno costringe Da Costa a sporcarsi i guanti.

Giampaolo aveva chiesto una reazione ai suoi, che però si è vista solo a sprazzi, nel grande pressing portato sugli avversari durante i primi minuti, alla tenacia di Belotti che ha combattuto su ogni pallone pur avendo clienti scomodi come Danilo e De Silvestri a marcarlo.

Sono mancati invece Lukic e Bonazzoli, il quale è stato anche costretto ad uscire per un problema muscolare, con Verdi a sostituirlo.

Reazione che pare esserci nel secondo tempo, quando il Torino prende in mano il pallino del gioco e aumenta l’intensità, chiudendo gli avversari negli ultimi 30 metri. Un primo squillo lo offre Verdi con un diagonale da posizione defilata messo in angolo da Da Costa.

Il Bologna si affida a Barrow, che costringe Savic ad alzare il pallone in angolo con un gran sinistro a giro. La gara sembra incanalata verso il pareggio, ma Da Costa si fa sorprendere dalla traiettoria disegnata da Verdi su un calcio di punizione dalla sinistra, e il Toro passa in vantaggio.

Acquisito il vantaggio, il Torino si abbassa troppo e concede subito all’avversario l’occasione di pareggiare, se non fosse che Palacio spreca su un tiro di Svanberg ribattuto, calciando di molto al lato.

Il pareggio arriva, però, subito dopo con Soriano, che taglia bene in area su fitrante di Vignato e fa passare il suo diagonale sotto le gambe di Savic. Dopo il pareggio non succede più molto. Un punto che non fa felice nessuna delle due squadre, in particolar modo il Torino il cui gioco continua a latitare e la classifica resta deficitaria.

Video gol e highlights Torino-Bologna

Torino-Bologna: il tabellino della gara

Torino-Bologna 1-1: 70′ Verdi (T), 77′ Soriano (B)

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo (Vojvoda 85′), Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak (Meité 65′), Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli (28′ Verdi), Belotti. Allenatore: Giampaolo

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri (Dijks 62)’, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez (Schouten 62′), Svanberg (Poli 76′); Vignato, Soriano, Barrow; Palacio . Allenatore: Mihajlovic

Arbitro: Pasqua (Tivoli)

Ammoniti: Dominguez (B), Lyanco (T), Svanberg (B), Tomiyasu (B)

Espulsi:

