Video Gol Highlights Torino-Bologna 1-0: Sintesi 6-3-2023

Video Gol e Highlights Torino-Bologna 1-0, 25° Giornata Serie A: decide la rete di Karamoh

Il Torino batte il Bologna allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nell’ultimo posticipo del lunedì della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

I granata tornano alla vittoria dopo tre partite, in cui avevano collezionato solo un punto, portandosi a quota trentaquattro punti, ad una sola distanza proprio dai felsinei, che perdono dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Torino-Bologna 1-0

Tantissime assenze per Ivan Juric, orfano di Lazaro, Pellegri, Ricci, Vieira, Vlasic e Zima. In attacco confermato Karamoh con Sanabria e Miranchuk, a centrocampo ci sono Rodriguez, Singo, Ilic e Linetty, mentre in difesa spazio a Buongiorno con Schuurs e Djidji davanti a Milinkovic-Savic.

Intera rosa a disposizione per Thiago Motta, che conferma Sosa in difesa con Lucumì, Posch e Cambiaso a protezione di Skorupski, lancia Moro in mediana con Schouten e si affida al quartetto d’attacco composto da Soriano, Ferguson e Orsolini sulla trequarti alle spalle di Barrow unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto simili per atteggiamento e posizioni, aggressive in fase difensiva e pimpanti nel ribaltare l’azione.

Dopo una parata facile di Skorupski su Sanabria, al 22′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Karamoh, che trova il gol del vantaggio sfruttando il bellissimo assist di tacco dell’attaccante.

Gli ospiti non riescono a reagire anche perché i padroni di casa sono assolutamente perfetti, chiudono tutti gli spazi e sono bravi anche nella gestione dei ritmi.

Non sembra cambiare il copione della partita in un secondo tempo abbastanza simile, visto che le due squadre combattono su ogni palla non cedendo spazi agli avversari.

Vengono ammoniti Schouten, Buongiorno e Barrow ed entrano Zirkzee, Radonjic, Aina, Vojvoda, subito giallo per lui, e Lykogiannis al posto di Soriano, Karamoh, Singo, Rodriguez e Sosa.

Salva il risultato Schuurs sulla conclusione a botta sicura di Orsolini, mentre Vojvoda è poco cinico sul cross di Radonjic prima dell’entrata in campo di Seck nel finale per Sanabria.

Highlights e Video Gol di Torino-Bologna 1-0:

Tabellino di Torino-Bologna 1-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (73’Aina), Ilic, Linetty, Rodriguez (73’Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (73’Radonjic); Sanabria (86’Seck)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa (79’Kyriakopoulos), Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano (57’Zirkzee); Barrow

GOL: 22’ Karamoh

ASSIST: Sanabria

ARBITRO: Rapuano

AMMONIZIONI: Buongiorno, Barrow, Schouten, Vojvoda