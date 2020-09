Video Gol Highlights Torino-Atalanta 2-4: sintesi 26-9-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Torino-Atalanta 2-4, 2° Giornata Serie A: la sblocca Belotti dopo la traversa di Zaza, pareggia Gomez e poi completano la rimonta Muriel e Hateboer in un primo tempo concluso con la doppietta di Belotti, la chiude De Roon nel secondo tempo

Al termine di una partita spettacolare, l’Atalanta batte il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale e Stadio Olimpico, nel primo anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A.

Esordio prorompente per i bergamaschi, che mercoledì recupereranno la partita ancora da disputare, ma hanno già dimostrato di essere in grande forma psicologica e fisica, ripartendo da dove avevano concluso, cioè divertendo, divertendosi e facendo tanti gol.

Non è bastato un ottimo primo tempo ai granata, che collezionano già la seconda sconfitta consecutiva in solo due partite di campionato disputate finora, ma a livello tattico cominci a vedersi la mano del nuovo allenatore e qualche miglioramento rispetto alla scorsa settimana.

La sintesi di Torino-Atalanta 2-4, 2° Giornata Serie A

E’ una partita pazzesca nel primo tempo, disputato su ritmi elevati e con tantissime occasioni e gol. Gli ospiti provano a fare possesso palla, ma sembrano troppo contratti anche per merito dei padroni di casa, bravi a difendersi con un pressing reattivo e pericolosi sulla trequarti.

Infatti, la prima occasione è dei padroni di casa, ma Zaza viene fermato dalla traversa, poco prima del gol del vantaggio di Belotti al 10′ minuto, che sblocca la partita sfruttando l’assist di Rincon.

Ma gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, pareggiando subito al 13′ minuto con capitan Gomez, che lascia partire un destro imparabile da fuori area, dopo la sponda di Zapata.

I padroni di casa accusano un po’ il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che provano ad approfittarne attaccando a testa bassa e rendendosi pericolosi prima con Muriel, gol annullato al 15′ minuto per fuorigioco di Gosens, poi con gli errori sotto porta di Zapata e proprio il tedesco.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 21′ minuto, quando Muriel al volo di destro imbuca Sirigu su bellissimo cross di Gomez, ribaltando così il risultato.

I padroni di casa provano ad alzare il baricentro, ma soffrono la velocità degli avversari, che al 42′ minuto trovano ancora il gol con Hateboer, sempre sul solito assist geniale di Gomez.

Nel finale, però, i padroni di casa riaprono la partita al 43′ minuto con bomber Belotti, che di testa beffa Sportiello sul cross di Vojvoda.

Continua lo spettacolo nel secondo tempo, ma questa volta in campo c’è solo una squadra, quella ospite, che inizia un vero e proprio monologo contro avversari troppo apatici e con poche idee.

Infatti, dopo un tentativo di Berenguer, facile per Sirigu, gli ospiti si divorano il gol con Hateboer, poco prima del poker firmato al 55′ minuto da De Roon, su assist di Muriel.

Gli ospiti sono in pieno controllo della partita, non permettono ai padroni di casa di reagire, continuando a macinare gioco, ma non affondando mai il colpo e rischiando solo nel finale sulla conclusione di Belotti dopo una palla persa a centrocampo.

Video Gol Highlights di Torino-Atalanta 2-4, 2° Giornata Serie A

Il tabellino di Torino-Atalanta 2-4, 2° Giornata Serie A

TORINO-ATALANTA 2-4

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon (35′ st Segre), Linetty (19′ st Lukic); Berenguer (19′ st Verdi); Zaza (30′ st Millico), Belotti.

A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic, Lyanco, Izzo, Iago Falque, Ansaldi, Edera, Buongiorno. All.: Giampaolo

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara (1′ st Palomino), Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (39′ st Mojica); Gomez (39′ st Pasalic); Zapata (39′ st Lammers), Muriel (19′ st Malinovskyi).

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Da Riva, Ruggeri, Traore. All.: Gasperini

Arbitro: Irrati

Marcatori: 11′ Belotti (T), 13′ Gomez (A), 21′ Muriel (A), 42′ Hateboer (A), 43′ Belotti (T), 9′ st De Roon (A)

Ammoniti: Zaza (T); Caldara, Freuler (A)

Espulsi: –

