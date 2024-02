Video Gol Highlights Ternana-Spezia 1-1: sintesi 11-02-2024

Risultato Ternana-Spezia 1-1: malgrado pioggia e campo allagato, è una bella partita al “Liberati” con tanto di gol arrivati dopo il 90°.

Distefano segna e sembra finita, ma i liguri pareggiano a pochi secondi dal termine con Di Serio.

E’ un punto inutile per entrambe le compagini, che restano in zona retrocessione con 22 punti senza riuscire a risalire.

Sintesi Ternana-Spezia 1-1

La prima frazione, condizionata dalla forte pioggia, è quasi senza occasioni se non nei minuti iniziali nei quali gli ospiti hanno sfiorato il gol in due circostanze ambedue sventate da Iannarilli, bravissimo tra 8° e 9° minuto a deviare in corner un tocco ravvicinato di Falcinelli e poi a sventare il successivo colpo di testa di Muhel.

Poi più nulla, tra campo inzuppato, timori di classifica e poche idee. La prima frazione scorre senza altre situazioni degne di nota e l’intervallo è accolto con piacere da entrambe le compagini.

Ripreso il match, lo Spezia va nuovamente vicino al vantaggio: Falcinelli cerca fortuna da fuori area e Iannarilli gli nega il gol con un altro grande intervento.

Al 56°, grazie a un pallone perso da Jagiello, si vedono finalmente gli umbri con un lancio di Amatucci per Raimondo, che entra in area e viene tirato giù da Zoet: è rigore, ma Pereiro calcia malissimo, centrale e debole, agevolando la parata del portiere spezzino.

Al minuto 69 Iannarilli si conferma migliore in campo per i ternani con l’ennesimo miracolo, stavolta su una punizione magnifica di Esposito, e Zoet non è da meno quando il nuovo entrato Distefano lo costringe all’uscita decisiva poco dopo.

Nulla può, tuttavia, Zoet al minuto 89: de Boer, entrato a inizio secondo tempo, crossa verso il secondo palo e, complice il liscio di Sgarbi, Distefano interviene e mette in rete da pochi passi un gol fondamentale, ma lo Spezia non demorde e, con la forza della disperazione, pareggia proprio all’ultimo secondo con Di Serio, che risolve una gran mischia in area e salva i suoi. Con il gol dell’1-1 cala il sipario.

Migliori in campo i due portieri (7.5 per Iannarilli, che deve arrendersi solo al 95° dopo vari miracoli, e 6.5 per Zoet, meno sollecitato, ma decisivo in alcuni casi tra cui il rigore parato); male Luperini (5), subito ammonito e nervoso per tutto il primo tempo fino all’inevitabile sostituzione già nell’intervallo, e Jagiello (5), che regala alla Ternana l’azione del rigore con un errore d’impostazione non da lui.

Highlights e Video Gol Ternana-Spezia 1-1

Tabellino Ternana-Spezia 1-1

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi (78′ Dalle Mura); Casasola, Luperini (46′ de Boer), Amatucci, Pyythia, Carboni; Pereiro (65′ Distefano), Raimondo (85′ Dionisi). Allenatore: Breda

Spezia (3-4-2-1): Zoet; Bertola, Muehl, Nikolaou (91′ Moro); Mateju, Nagy, S. Esposito, Cassata (63′ Elia); Jagiello (64′ Di Serio), Verde (64′ Esposito); Falcinelli (75′ Bandinelli). Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 89′ Distefano e 95′ Di Serio

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Luperini, Cassata, Mateju e Distefano

Note: al 58′ Zoet para un rigore a Pereiro