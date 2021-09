Video Gol Highlights Ternana-Pisa 1-4: sintesi 11-09-2021

Risultato Ternana-Pisa 1-4: i toscani travolgono gli umbri in una gara quasi a senso unico e perfino senza strafare, portandosi al primo posto in classifica a punteggio pieno insieme a Brescia ed Ascoli. La Ternana, invece, resta a zero punti.

De Vitis, un autogol di Sorensen, Lucca e Cohen abbattono gli umbri, ai quali non basta Donnarumma.

Sintesi Ternana-Pisa 1-4

I toscani passano in vantaggio al loro primo assalto con De Vitis, che al 9° minuto, capitalizzando un corner di Gucher, mette in rete di sinistro sotto porta.

Prima e dopo il gol ci sono pochi varchi, soprattutto per gli umbri già costretti da inseguire, e così ci si deve arrangiare con episodi estemporanei, ad esempio quello della mezz’ora che vede coinvolti, nell’area pisana, Marin e Salzano: il primo tira giù il secondo e Maresca assegna il penalty ai padroni di casa, trasformato da Donnarumma.

Il pareggio dura però solo una paio di minuti e già al 32° gli ospiti tornano in vantaggio: le conclusioni di Touré e di Marsura vengono fermate da un bravissimo Iannarilli, che però deve arrendersi quando la sfera carambola su Sorensen e finisce in rete.

I rossoverdi cercano di tornare subito in parità e Furlan prima e due volte Falletti poi, tra il 37° e il 45°, si rendono pericolosi dalle parti di Nicolas, attento in due casi, mentre il terzo tentativo dell’uruguayano finisce di poco a lato. La prima frazione finisce senza recupero.

Nella ripresa a partire forte è nuovamente la squadra nerazzurra, che sfiora l’1-3 con De Vitis in apertura (colpo di testa centrale) e lo trova al 57° con Lucca, che sfrutta un errore di Salzano al limite dell’area sottraendogli il pallone e, presentatosi al cospetto di Iannarilli, lo trafigge.

Gli umbri si svegliano solo a metà parziale con buone occasioni per Mazzocchi e Pettinari, entrambi imprecisi di testa, mentre il Pisa pensa solo a contenere gli attacchi ternani e a ripartire quando possibile. Il quarto gol giunge, infine, al minuto 85 con i padroni di casa ormai sbilanciatissimi: Lucca si beve Celli e crossa in area per Cohen che chiude definitivamente i giochi di sinistro. La sfida, di fatto, finisce qui.

Migliori in campo Donnarumma (6), che segna e s’impegna, e Lucca (7.5), autore di un’altra gara di sostanza con gol e assist. Male il solo Sorensen (5), disastroso autogol a parte,

Tabellino Ternana-Pisa 1-4

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (61′ Partipilo), Boben, Sorensen, Martella (68′ Celli); Salzano, Palumbo; Mazzocchi, Falletti (59′ Paghera), Furlan (74′ Peralta); Donnarumma (59′ Pettinari). Allenatore: Lucarelli

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Leverbe, Beruatto (70′ Hermansson); Marin, De Vitis (86′ Nagy), Gucher (71′ Sibilli); Touré, Marsura (79′ Cohen); Lucca (86′ Masucci). Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 9′ De Vitis, 30′ rig. Donnarumma, 32′ aut. Sorensen, 57′ Lucca e 85′ Cohen

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Ghiringhelli, Gucher, Sorensen e Leverbe

Video Gol Highlights Ternana-Pisa 1-4

