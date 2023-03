Video Gol Highlights Ternana-Bari 1-0: sintesi 19-03-2023

Risultato Ternana-Bari 1-0: vittoria preziosa per gli umbri al cospetto di una vversario oggi non pervenuto o quasi.

Partipilo decide il match concludendo al meglio un’azione bella e veloce.

La Ternana sale a 39 punti e si porta a -3 dai playoff, mentre il Bari resta a 50 punti e perde il 3° posto a beneficio del Sudtirol.

Sintesi Ternana-Bari 1-0

L’inizio degli umbri è veemente e Caprile deve presto superarsi per fermare un tiro da fuori area di Partipilo.

Dopo una chance per i pugliesi, una mancata deviazione in scivolata di Cheddira al 8°, la Ternana riesce a trovare il vantaggio al 19°: è Partipilo a far esultare i tifosi di casa con un diagonale perfetto dopo esca magnifica di Diakite sul passaggio di Palumbo.

Non accade quasi nulla nella seconda metà del primo tempo, soltanto un tiro di Cheddira fuori di poco al 24° e un colpo di testa alto di Partipilo al 36°. Dopo tre minuti di recupero, il signor Di Bello fischia due volte.

E’ sempre la Ternana a fare la partita nello scorcio iniziale della ripresa ed a impegnare Caprile al 57° con Falletti, che calcia dopo una bella azione personale ed esalta ancora i riflessi del portiere barese.

Con il passar dei minuti, mentre i padroni di casa gestiscono senza affondare, il Bari si sbilancia sempre più anche per i molti cambi offensivi, ma la prima vera occasione che crea arriva solo al minuto 83 con Antenucci, sul cui tiro a giro è attento Iannarilli.

Non accade altro: i minuti di recupero concessi sono cinque, nei quali il Bari non punge e la Ternana non rischia.

Video Gol Highlights Ternana-Bari 1-0

Tabellino Ternana-Bari 1-0

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Mantovani; Cassata (74′ Martella), Coulibaly (58′ Agazzi), Di Tacchio, Corrado; Palumbo (82′ Favilli); Falletti (74′ Paghera), Partipilo (82′ Donnarumma). Allenatore: Lucarelli

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino (76′ Esposito), Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo (59′ Antenucci), Maita (64′ Benali), Benedetti; Botta (58′ Morachioli); Scheidler (59′ Bellomo), Cheddira. Allenatore: Mignani

Marcatori: 19′ Partipilo

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Maita, Vicari e Iannarilli