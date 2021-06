Video Gol Highlights Svezia-Slovacchia 1-0: Sintesi Europei 18-6-2021

Video Gol e Highlights Svezia-Slovacchia 1-0, 2° Giornata Gruppo E Europei 18-6-2021: decisivo Forsberg su rigore

La Svezia batte la Slovacchia allo Stadium di San Pietroburgo, in Russia, nella prima partita della seconda giornata del Gruppo E della fase a gironi degli Europei.

Altri tre punti per gli svedesi, che si portano in testa alla classifica con quattro punti in attesa della risposta della Spagna, ferma a quota uno, e della Polonia, ultima a quota zero, mentre gli slovacchi sono secondi, almeno momentaneamente, con un punto finora conquistato.

Sintesi di Svezia-Slovacchia 1-0

E’ una partita noiosa e brutta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. C’è equilibrio totale tra due squadre che si equivalgono tatticamente, fisicamente e tecnicamente, visto che non riescono proprio ad avere la meglio l’una sull’altra.

Infatti, l’unica occasione è un tentativo di Lustig senza precisione, forse il solo tiro di tutta la prima frazione di gioco.

Sicuramente meglio il secondo tempo, visto che entrambe le squadre sono più lunghe e più offensive, favorendo continui capovolgimenti di gioco.

Dopo una conclusione di Duda, che non trova la porta, si scatenano gli svedesi, che si rendono pericolosi con Augustinsson, sul quale è assolutamente miracoloso Dubravka, che poi si supera sul destro di Isak, mentre risulta poco cinico Danielson.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 77′ minuto, quando Fosberg sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Dubravka su Isak.

Gli slovacchi provano a reagire, alzano il baricentro, ma si allungano troppo permettendo agli svedesi di ripartire pericolosamente in contropiede con Quaison, Claesson e Isak, che però non riescono mai a trovare la giocata vincente.

Highlights e Video Gol di Svezia-Slovacchia 1-0:

Tabellino di Svezia-Slovacchia 1-0

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielson, Lindelof, Augustinsson (Dal 87′ Bengtsson); Larsson, Olsson (Dal 64′ Claesson), Ekdal (Dal 87′ Svensson), Forsberg; Berg (Dal 64′ Quaison), Isak. CT Andersson



Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik (Dal 65′ Haraslin), Satka, Skriniar, Hubocan (Dal 85′ Hancko); Kucka, Hrosovsky (Dal 85′ Duris); Koscelnik, Hamsik (Dal 78′ Benes), Mak (Dal 76′ Weiss); Duda. CT Tarkovic



Arbitro: Siebert (Germania)

Gol: 77′ rig. Forsberg (S)

Assist:

Ammoniti: Olsson, Dubravka, Duda, Weiss

