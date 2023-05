Video Gol Highlights Sudtirol-Reggina 1-0: sintesi 26-05-2023

Risultato Sudtirol-Reggina 1-0, primo turno playoff Serie B: agli altoatesini bastava il pareggio, ma arriva una vittoria contro un avversario forse troppo timido là davanti.

Il Sudtirol vince grazie a Casiraghi e si aggiudica la semifinale contro il Bari. Primo atto il 29 maggio al “Druso”, il secondo al “San Nicola” il 2 giugno.

Sintesi Sudtirol-Reggina 1-0, primo turno playoff Serie B

Forte del vantaggio garantito dal miglior posizionamento, il Sudtirol lascia che sia la Reggina a condurre le operazioni e non esce dalla propria metà campo per tutto il primo tempo o quasi. Sono i calabresi a dover vincere, ma le varie conclusioni tentate non spaventano Poluzzi.

Rintanati a dovere, i sudtirolesi gestiscono sapientemente il tempo e contengono le sfuriate avversarie e così la prima frazione risulta a dir poco avara di emozioni e si conclude senza recupero.

La Reggina è molto più insidiosa nei secondi quarantacinque minuti: ci prova Hernani al 51° con un potente tiro di destro da venti metri, ma Poluzzi è attento e respinge.

Il portiere sudtirolese è nuovamente bravo al 56° su Canotto, che conclude dopo un’azione personale, e sulla respinta lo stesso esterno calabrese colpisce solo il palo esterno.

Al minuto 71 Poluzzi sventa anche un bolide su punizione scoccato ancora da Hernani; gli ospiti inevitabilmente si scoprono e lasciano spazi ai padroni di casa, che colpiscono al 90° con Casiraghi: l’esterno beffa il mai impegnato Contini con un tiro che si rivela imparabile a causa della deviazione di Loiacono.

I minuti di recupero sono sei, ma non accade nulla. Il Sudtirol esulta: nel prossimo turno troverà il Bari.

Migliori in campo Poluzzi (7), reattivo in più di un’occasione, e Canotto (6), il più pericoloso degli ospiti. Male Strelec (5), non pervenuto.

Highlights e Video Gol Sudtirol-Reggina 1-0, primo turno playoff Serie B

Tabellino Sudtirol-Reggina 1-0, primo turno playoff Serie B

Sudtirol (4-1-3-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello (58′ Vinetot), De Col; Belardinelli; Fiordilino (91′ Lunetta), Tait, Rover (73′ Larrivey); Cissé (46′ Casiraghi), Odogwu. Allenatore: Bisoli

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono (91′ Galabinov), Cionek, Gagliolo (81′ Ricci); Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara (91′ Liotti); Strelec (64′ Gori), Canotto. Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 89′ Casiraghi

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Gagliolo, Cissé, Belardinelli e Hernani