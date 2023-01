Video Gol Highlights Sudtirol-Brescia 1-0: sintesi 15-01-2023

Risultato Sudtirol-Brescia 1-0: vittoria importante per i sudtirolesi, che si mantengono nei quartieri nobili della classifica.

Rover decide la sfida con un gran bel gol alla mezz’ora. Prima e dopo, pochissimo da segnalare.

Il Sudtirol va a 29 punti e aggancia il Pisa al 5° posto, mentre il Brescia resta 13° con 25 punti ed letteralmente in un limbo tra zona playoff e playout.

Sintesi Sudtirol-Brescia 1-0

Dopo una prima mezz’ora equilibrata nella quale il Brescia si rende pericoloso al 18° con Adorni, che su azione da corner non riesce a tirare con la dovuta potenza da pochi metri, il Sudtirol sfiora a sua volta la rete con una bella punizione di Casiraghi che colpisce la parte alta della traversa e poi trova il vantaggio con un bel gol di Rover: egli fa tutto da sé, salta Bisoli e batte Lezzerini con un potente destro dal limite.

La prima frazione è essenzialmente questa, nel rimanente quarto d’ora non giungono altre emozioni e si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Poco meno di dieci minuti dopo l’inizio del secondo parziale, il Brescia ottiene un calcio di rigore per un contatto in area non conforme tra Curto e Ndoj, ma il VAR segnala la simulazione della mezzala lombarda e Zufferli annulla il penalty ammonendo Ndoj.

Succede pochissimo, praticamente nulla: degne di nota soltanto un’occasione al 66° per Rover, che da buona posizione non riesce a tirare, e una per il Brescia addirittura al 90° per Ndoj, il cui destro dal limite dell’area s’infrange sulla traversa. La sfida finisce dopo ben sei minuti di recupero.

Migliori in campo Rover (7), che sfrutta l’unica vera occasione avuta, e Ndoj (6), l’unico a provarci con tanto di traversa al 90°. Male Ayé (4), non pervenuto.

Video Gol Highlights Sudtirol-Brescia 1-0

Tabellino Sudtirol-Brescia 1-0

Sudtirol (4-2-3-1): Poluzzi; Curto (63′ Berra), Zaro, Masiello, Celli; Belardinelli, Tait; Casiraghi, Siega (78′ Schiavone), Rover (78′ De Col); Mazzocchi (64′ Odogwu). Allenatore: Bisoli

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Karacic (68′ Labojko), Adorni, Mangraviti, Huard (78′ Huard); Bisoli, van de Looi (79′ Viviani), Ndoj; Galazzi (62′ Benali), Ayé; Moreo (62′ Bianchi). Allenatore: Aglietti

Marcatori: 30′ Rover

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Karacic, Belardinelli, Ndoj e Celli