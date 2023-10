Video Gol Highlights Sturm Graz-Atalanta 2-2: Sintesi 26-10-2023

Video Gol e Highlights Sturm Graz-Atalanta 2-2, 3° Giornata Gruppo D Europa League: doppietta di Muriel, segnano anche Prass e Wlodarczyk34

Solo un pareggio rocambolesco tra Sturm Graz e Atalanta alla Merkur Arena di Graz nella terza giornata del Gruppo D della fase a gironi di Europa League.

Ottimo risultato per i bergamaschi, che racimolano il terzo risultato utile consecutivo, portandosi a quota sette punti in classifica dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Sturm Graz-Atalanta 2-2

Squadra titolare per Christian Ilzer, che schiera Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich e Dante in difesa a protezione di Scherpen, in mediana Stankovic, Prass, Hierlander e Kiteishvili, mentre in attacco ci sono Sarkaria e Jatta.

Non c’è Tourè per Gian Piero Gasperini, che punta su Toloi, Djimsiti e Kolasinac in difesa a protezione di Musso, a centrocampo spazio a Zappacosta, De Roon, Ederson, Koopmeiners e Ruggeri, mentre in attacco Muriel fa coppia con Lookman.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto brave a giocare palla al piede, ma gli ospiti hanno maggior qualità nel possesso palla e aggressività nel pressing.

Al 13′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Prass, che trova il gol del vantaggio su un cross a centro area.

Solo dopo la doppia occasione di Stankovic e Prass, finalmente gli ospiti sembrano reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco e si rendono pericolosi con Lookman.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 34′ minuto, quando ci pensa Muriel a pareggiare con una bellissima giocata personale.

E, nel finale, dopo i gialli a Zappacosta, Hierlander e Lookman, al 52′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando lo svantaggio ancora con Muriel, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro grazie al VAR per fallo di mano di Stankovic.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano a macinare gioco ed occasioni con Muriel e Ederson.

Viene espulso Hierlander al 52′ minuto per doppia ammonizione, prima delle sostituzioni che vedono protagonisti Serrano, Lavalee, Scamacca, De Ketelaere, Hateboer, Wlodarczyk e Boving al posto di Kiteishvili, Wuthrich, Muriel, Lookman, Ruggeri, Jatta e Prass.

https://twitter.com/EuropaLeague/status/1717601479131889725/photo/1

Dopo i tentativi di Hateboer e Boving, entrano anche Bakker e Horvat al posto di Zappacosta e Sarkaria, prima del gol del pareggio di Wlodarczyk al 79′ minuto, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Kolasinac.

Nel finale c’è spazio anche per Scalvini per Toloi e viene ammonito Bakker.

Highlights e Video Gol di Sturm Graz-Atalanta 2-2:

Tabellino di Sturm Graz-Atalanta 2-2

Marcatori: 13′ Prass (S), 34′ Muriel (A), 49′ rig. Muriel (A), 35′ st rig. Wlodarczyk

Assist: 13′ Kiteishvili (S), 34′ Kolasinac (A)

Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich (12′ st Lavalèe), Dante; Hierlander, Stankovic, Prass (25′ st Boving); Kiteishvili (12′ st Serrano); Sarkaria, Jatta (12′ Wlodarczyk). All. Ilzer.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (36′ st Scalvini), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (32′ st Bakker), de Roon, Ederson, Ruggeri (14′ st Hateboer); Koopmeiners; Muriel (14′ st Scamacca), Lookman (14′ st De Ketelaere). All. Gasperini.

Arbitro: Strukan (Cro)

Ammoniti: 46′ Kiteishvili (S), 48′ Lookman (A), 48′ Hierlander (S), 37′ st Bakker (A)

Espulsi: 4′ st Hierlander (S)