Video Gol Highlights Sporting Lisbona-Atalanta 1-2: Sintesi 5-10-2023

Video Gol e Highlights Sporting Lisbona-Atalanta 1-2, 2° Giornata Gruppo D Europa League: segnano Scalvini, Ruggeri e Gyokeres

Colpaccio dell’Atalanta contro lo Sporting Lisbona all’Estadio Josè Alvalade di Lisbona nella seconda giornata del Gruppo D della fase a gironi di Europa League.

Seconda vittoria per i bergamaschi, che vincono lo scontro diretto e si portano in testa alla classifica.

Sintesi di Sporting Lisbona-Atalanta 1-2

Giocano Diomande, Inacio e Matheus Reis in difesa a protezione di Adan per Ruben Amorim, che punta su Fresneda, Hjulmand, Morita e Santos a centrocampo e in attacco ancora Paulinho con Gonçalves e Gyokeres.

Out Toure per Gian Piero Gasperini, che schiera Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa davanti a Musso, continuando con i titolari Zappacosta, De Roon, Ederson, Koopmeiners e Ruggeri a centrocampo e il solito De Ketelaere con Lookman in attacco.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre aggressive nel pressing, ben messe in campo e rapide nello sfruttare gli spazi colpendo in contropiede.

Dopo un tentativo di Lookman, al 32′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Scalvini, che trova il gol del vantaggio su assist di Zappacosta, servito perfettamente da Koopmeiners sugli sviluppi di un calcio piazzato.

I padroni di casa accusano il colpo, vanno in completa balia degli ospiti, che ne approfittano per prendere in mano il pallino del gioco e dare continuità al gioco offensivo, rendendosi più volte pericolosi con Lookman.

Al 44′ minuto gli ospiti segnano anche il gol del raddoppio con Ruggeri, su assist di Lookman.

Il secondo tempo si apre con una girandola di cambi: dentro Coates, Catamo, Edwards, Toloi e Scamacca, fuori Hjulmand, Paulinho, Santos, l’ammonito Djimsiti e De Ketelaere.

Ci provano Inaçio e Gyokeres, ma senza fortuna, giallo anche per Toloi ed entrano Holm, Pasalic e Esgaio al posto di Zappacosta, Ederson e Fresneda.

Dopo una parata di Musso su Matheus Reis, al 76′ minuto i padroni di casa tornano in partita con la rete di Gyokeres, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Scalvini ravvisato dal VAR.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo, vanno in balia dei padroni di casa, che spingono sull’acceleratore e attaccano a testa bassa impegnando Musso con Edwards e Catamo.

Nel finale entra Palomino al posto di Scalvini, viene ammonito Gonçalves, poi anche Scamacca e Braganca, subentrato a Matheus Reis.

Highlights e Video Gol di Sporting Lisbona-Atalanta 1-2:

Tabellino di Sporting Lisbona-Atalanta 1-2

Sporting (3-4-3): Adan 6; Diomande 6, Inacio 5,5, Reis 5,5 (46′ st Daniel Braganca); Fresneda 5,5 (22′ st Ricardo Esgaio 6), Hjulmand 5 (1′ st Coates 6), Morita 5, Santos 5,5 (1′ st Edwards 6,5); Paulinho 5 (1′ st Catamo 6,5), Gyokeres 6,5, Goncalves 6.

A disp.: Israel, Diogo Pinto, Luis Neto, Dario Essugo, Eduardo Quaresma, Tiago Ferreira, Rodrigo Ribeiro. All.: Amorim 6



Atalanta (3-4-1-2): Musso 7; Scalvini 6 (36′ st Palomino), Djimsiti 5,5 (9′ st Toloi 6), Kolasinac 6; Zappacosta 6,5 (20′ st Holm 6), De Roon 6,5, Ederson 6,5 (20′ st Pasalic), Ruggeri 6,5; Koopmeiners 6; De Ketelaere 5,5 (9′ st Scamacca 5,5), Lookman 6.

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Muriel, Bakker, Adopo, Hateboer, Miranchuk. All.: Gasperini 6,5



Arbitro: Hernandez (ESP)

Marcatori: 33′ Scalvini (A), 43′ Ruggeri (A), 31′ st rig. Gyokeres (S)

Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Scalvini, Scamacca (A); Goncalves, Daniel Braganca (S)

Espulsi: –