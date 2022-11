Video Gol Highlights Spezia-Udinese 1-1: Sintesi 8-11-2022

Video Gol e Highlights Spezia-Udinese 1-1, 14° Giornata Serie A: segnano Reca e Lovic

Solo un pareggio tra Spezia e Udinese allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A.

Terzo pareggio consecutivo per i friulani, che attraverso una vera e propria crisi, visto che la vittoria manca ormai da più di un mese, ma è pure vero che hanno ventiquattro punti in classifica.

I liguri rialzano solo parzialmente la testa dopo le ultime tre sconfitte consecutive e si fermano a quota dieci punti in classifica.

Sintesi di Spezia-Udinese 1-1

Sempre indisponibili Dragowski, Gyasi e Kovalenko per Luca Gotti, che punta sul rientrante Nikolaou in difesa con Ampadu e Kiwior, a protezione di Zoet, con Reca e Holm sulle fasce, mentre in mediana viene confermato Agudelo con Bourabia e Ekdal. In attacco c’è Verde con Nzola.

Assenti Makengo, Masina, Becao e Udogie per Andrea Sottil, che schiera Perez, Bijol e Nuytinck in difesa davanti a Silvestri, lancia Ebosse sulle fasce, con Pereyra dalla parte opposta, torna Lovric in mediana con Walace e Arslan, mentre in attacco la coppia è formata da Success e Deulofeu.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre ben messe in campo, ordinate ed equilibrate, ma anche bravissime a ripartire in contropiede con i propri esterni di centrocampo.

Dopo un tentativo di Nzola, che calcia addosso a Silvestri, e il giallo a Arslan, al 20′ minuto viene annullata la rete di Success per posizione di fuorigioco sull’imbeccata di Lovric.

E’ solo il preludio per il gol del vantaggio, ma a sbloccare il risultato sono i padroni di casa al 33′ minuto, quando Reca sfrutta al meglio il lancio lungo di Ampadu.

Momento di difficoltà per gli ospiti, che sembrano accusare il colpo e abbassare il baricentro, mentre i padroni di casa ne approfittano per prendere in mano il pallino del gioco e, dopo il giallo a Bourabia, sfiorano il raddoppio prima con Verde, impreciso, e poi con Ampadu, che viene fermato dalla traversa.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. E, come prima, anche questa volta a segnare sono gli ospiti, che pareggiano al 43′ minuto con Lovric al termine di un bellissimo contropiede finalizzato da Success ed iniziato dalla parata di Silvestri su Nzola.

⏱️ 75’ | Ultimi 15' da giocare per uno #SpeziaUdinese che resta bloccato sull'1️⃣-1️⃣. pic.twitter.com/vLxU0exjbD — Lega Serie A (@SerieA) November 8, 2022

Nel finale c’è ancora tempo per una grande parata di Zoet su Deulofeu, un salvataggio sulla linea di Nuytinck su Ekdal e un giallo a Kiwior.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Amian e Ehizibue al posto di Bourabia e Arslan prima e poi c’è spazio anche per Caldara, Bastoni, Beto, Jajalo e Maldini, che subentrano sostituendo Kiwior, Ekdal, Deulofeu, Lovric e Verde.

Dopo le ammonizioni di Success e Nuytinck, dentro Ellertsson e Samardzic e fuori Reca e Nuytinck, ma i ritmi sono bassissimi, c’è troppo equilibrio in campo e vince la noia.

Nel finale viene ammonito Bastoni ed entra anche Nestorovski per Success in un finale pieno di falli ed aggressività prima della traversa clamorosa colpita da Walace.

Highlights e Video Gol di Spezia-Udinese 1-1:

Tabellino di Spezia-Udinese 1-1

Spezia (3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior (57’Caldara), Nikolaou; Holm, Bourabia (46’Amian), Ekdal (57’Bastoni), Agudelo, Reca (75’Ellertsson); Verde (69’Maldini), Nzola.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck (79’Samardzic); Pereyra, Lovric (60’Jajalo), Walace, Arslan (46’Ehizibue), Ebosse; Success (84’Nestorovski), Deulofeu (60’Beto)

GOL: 33’ Reca, 43’ Lovric

ASSIST: Ampadu, Success

AMMONIZIONI: Arslan, Bourabia, Kiwior, Success, Nuytinck, Bastoni

ARBITRO: Piccinini