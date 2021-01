Video Gol Highlights Spezia-Sampdoria 2-1: Sintesi 11-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Spezia-Sampdoria 2-1, 17° Giornata Serie A: la sblocca Terzi, pareggia Candreva, segna Nzola su rigore

Lo Spezia batte la Sampdoria allo Stadio Alberto Picco di Spezia nel Monday Night e posticipo serale della diciassettesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i liguri, che vincono la prima partita casalinga nel massimo campionato italiano provando ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Frenata clamorosa per i doriani nel derby, soprattutto dopo la vittoria prestigiosa di solo quattro giorni fa.

La sintesi di Spezia-Sampdoria 2-1

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa giocano molto bene la palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere, visto che sfruttano l’uomo in più sulle fasce per affondare il colpo ribaltando velocemente l’azione.

Da una parte, i padroni di casa si rendono pericolosi con Nzola e Estevez, che però non riescono a trovare la giocata vincente; dall’altra, invece, Provedel alza la saracinesca su Thorsby.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 19′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Terzi, al posto giusto al momento giusto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Grande reazione degli ospiti, che subito tornano in partita pareggiando al 24′ minuto con Candreva, che sfrutta al meglio l’assist di Jankto.

Ma i padroni di casa non accusano il colpo, riprendono da dove avevano interrotto, cioè continuando a fare la partita e attaccando la porta di Audero, che fa un sospiro di sollievo sul tentativo di Pobega.

Anche il secondo tempo risulta piacevole ed intenso, ma anche più tattico ed equilibrato, visto che le due squadre risultano compatte in fase difensiva e troppo imprecise in fase di costruzione.

Al 61′ minuto i padroni di casa tornano nuovamente in vantaggio con Nzola, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Thorsby su Pobega.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, costringono i padroni di casa a rintanarsi nella propria metà campo e attaccano a testa bassa la porta di Provedel, senza mai però rendersi davvero pericolosi.

Solo nel finale sembra che possa succede di tutto, con Audero assolutamente superlativo sulla conclusione a botta sicura di Piccoli, mentre Thorsby è poco cinico sotto porta sugli sviluppi di un calcio piazzato e Yoshida sfiora l’incrocio di testa.

Video Gol Highlights di Spezia-Sampdoria 2-1

Il tabellino di Spezia-Sampdoria 2-1

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali (Dal 80′ Ferrer), Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez (Dal 80′ Maggiore), Agoumé, Pobega (Dal 89′ Erilc); Gyasi, Nzola (Dal 80′ Piccoli), Farias (Dal 65′ Agudelo). All. Italiano

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (Dal 85′ Leris), Thorsby, Ekdal, Jankto (Dal 78′ Verre); Damsgaard (Dal 78′ Quagliarella), Keita (Dal 85′ Ramirez). All. Ranieri

Arbitro: Piccinini di Forlí

Gol: 20′ Terzi (Sp), 24′ Candreva (Sa), 61′ rig. Nzola (Sp)

Assist: Chabot, Jankto.

Ammoniti: Yoshida, Farias, Bereszynski, Jankto, Gyasi, Marchizza, Agudelo.

