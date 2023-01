Video Gol Highlights Spezia – Roma 0-2 e Sintesi 22-01-2023

Video Gol e Highlights di Spezia – Roma 0-2:vittoria esterna per la Roma di Mourinho che batte lo Spezia di Gotti allo stadio “Alberto Picco” grazie ai gol di El Sharaawy ed Abraham.

Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Mourinho che dopo aver battuto la Fiorentina all’Olimpico domenica scorsa batte anche lo Spezia con lo stesso risultato.

A decidere la partita sono stati i gol di El Shaarawy nel finale di primo tempo e Tammy Abraham in apertura di ripresa.

Grazie a questa vittoria la Roma aggancia momentaneamente l’Inter al 3° posto a quota 37 punti e torna in piena lotta per la zona Champions League

Si interrompe la serie positiva dello Spezia che non perdeva dal 5 novembre dal match di San Siro contro il Milan. Dopo di che i liguri avevano collezionato 1 vittoria ed 1 pareggio prima della pausa per il Mondiale e 2 pareggi e 1 vittoria nel 2023 alla ripresa del campionato. Lo Spezia resta al 15° posto con 18 punti appaiato alla Salernitana.

Sintesi di Spezia – Roma 0-2:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Celik a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala ed El Shaarawy.

Luca Gotti manda in campo lo Spezia con il 3-5-2 con Dragowski in porta e linea difensiva formata da Amian, Hristov e Caldara. A centrocampo c’è Ampadu in cabina di regia affiancato di Agudelo e Bourabia. Sulla fascia destra c’è Holm e a sinistra Reca. In attacco la coppia formata da Gyasi e Verde.

Al 21° il primo tiro della partita è della Roma con El Shaarawy che prova la conclusione dal limite ma è centrale e Dragowski para.

Al 25° calcio di punizione dal limite battuto da Dybala ma il pallone colpisce la barriera.

Al 44° la Roma passa in vantaggio! Lancio di Smalling dalla difesa per il colpo di testa di Tammy Abraham che a centrocampo fa da sponda per Paulo Dybala che va via sulla destra e mette in mezzo per El Shaarawy che non deve far altro che mettere in rete!

In apertura di ripresa Dybala recupera palla a centrocampo e serve subito Abraham che salta due difensori dello Spezia e mette in rete per il 2 a 0!

Video Gol e Highlights di Spezia – Roma 0-2:

Tabellino di Spezia – Roma 0-2:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Hristov (dal 1′ st Esposito), Caldara; Holm (dal 13′ pt Ferrer), Bourabia (dal 10′ st Kovalenko), Ampadu, Agudelo, Reca (dal 34′ st Moutinho); Gyasi, Verde (dal 1′ st Maldini).

A disposizione: Dido, Zovko, Moutinho, Ferrer, Ekdal, Esposito, Zurkowski, Bastoni, Beck, Sala, Kovalenko, Maldini. Allenatore: Gotti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante (dal 48′ st Camara), Matic, Zalewski; Dybala (dal 40′ st Belotti), El Shaarary (dal 26′ st Boer); Abraham (dal 48′ st Solbakken).

A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Spinazzola, Tahirovic, Bove, Solbakken, Camara, Shomurodov, Volpato, Majchrak, Belotti. Allenatore: Mourinho

Marcatori: al 45′ pt El Shaarawy, al 4′ st Abraham

Ammonizioni: Bourabia, Caldara, Reca, Celik