Video gol highlights Spezia-Milan 2-0: sintesi 13-02-2021

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Spezia-Milan 2-0, 22° giornata Serie A: si tratta della peggior partita della stagione dei rossoneri, sconfitti senza appello da un avversario perfetto per tutti i 93 minuti dell’incontro. I gol sono di Maggiore e Bastoni.

Il Milan non sfrutta gli incroci potenzialmente favorevoli e ora rischia il sorpasso da parte dell’Inter, mentre lo Spezia va a +9 sulla zona retrocessione.

La sintesi di Spezia-Milan 2-0, 22° giornata Serie A

Meglio i liguri nel primo tempo: ben messo in campo da Italiano, lo Spezia non dà punti di riferimento e pressa con la consueta aggressività sin dal fischio d’inizio, impedendo al Milan di fare ciò che vorrebbe.

Conseguentemente a quanto detto, i rossoneri faticano a rendersi pericolosi e non tirano mai nello specchio della porta, riuscendo a creare una chance solo alla mezz’ora con un colpo di testa di Romagnoli a lato di poco.

I bianconeri, invece, sono più brillanti e la loro occasione migliore arriva al 13° con un tiro dell’ex Saponara respinto in angolo da Donnarumma. Prima e dopo, non accade granché, a parte un colpo di testa di Hernandez fuori di poco e un tentativo di Estevez deviato in corner da Romagnoli.

Pur non avendo altre grosse occasioni, lo Spezia fa il suo impedendo al Milan di rendersi pericoloso come sovente succede; il primo tempo si conclude senza recupero e su un giusto 0-0.

Anche la ripresa vede uno Spezia intraprendente e aggressivo che mette spesso in difficoltà i rossoneri e conclude verso la porta con i tiri di Saponara e Bastoni che mettono i brividi a Donnarumma anche se Dalot e Romagnoli riescono a sventarli frapponendosi come ultimi baluardi tra palla e portiere.

Al 56° gli spezzini trovano il meritato vantaggio con una bellissima azione tutta di prima: servito da Agudelo, Estevez attira fuori dalla porta Donnarumma e serve Maggiore che deposita in rete senza problemi.

Il Milan non si scuote e dopo undici minuti lo Spezia raddoppia: Bastoni insacca con un gran sinistro da dentro l’area sul palo lontano mettendo a frutto uno schema da calcio di punizione di Estevez.

E’ una serata veramente storta per il Milan, che non riesce mai a tirare in porta né trova il modo di creare i presupposti per riaprire il match; lo Spezia, dal canto suo, non si danna alla ricerca del 3-0 e contiene l’avversario senza grossi problemi fino al terzo ed ultimo minuto di recupero, nel quale Acampora coglie una clamorosa traversa che avrebbe trasformato in trionfo la partita perfetta degli aquilotti.

Il tabellino di Spezia-Milan 2-0, 22° giornata Serie A

Spezia (4-3-1-2): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore (83′ Acampora); Saponara; Gyasi, Agudelo. Allenatore: Italiano

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer (64′ Tomori), Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer (64′ Meité); Saelemaekers (83′ Castillejo), Calhanoglu (83′ Hauge), Leao (64′ Mandzukic); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Marcatori: 56′ Maggiore e 67′ Bastoni

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Vignali, Bastoni, Erlic e Dalot

Il video gol highlights di Spezia-Milan 2-0, 22° giornata Serie A

©RIPRODUZIONE RISERVATA

