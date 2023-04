Video Gol Highlights Spezia-Lazio 0-3: Sintesi 14-4-2023

Video Gol e Highlights Spezia-Lazio 0-3, 30° Giornata Serie A: segnano Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio

La Lazio batte lo Spezia allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel secondo anticipo del venerdì della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

Continua il magico momento dei biancocelesti, che racimolano la quarta vittoria consecutiva, il settimo risultato utile consecutivo difendendo il secondo posto con sessantuno punti in classifica.

Brutta sconfitta per i liguri, che arrivavano da due pareggi consecutivi e con ventisei punti conservano solo quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, almeno momentaneamente.

Sintesi di Spezia-Lazio 0-3

Assenti Bastoni, Holm, Joao Moutinho, Zovko e Zurkowski per Leonardo Semplici, che schiera Amian, Wisniewski, Ampadu e Nikolaou in difesa a protezione di Dragowski, con Esposito, Bourabia e Ekdal in mediana, mentre in attacco vengono scelti Gyasi, Nzola e Verde.

Indisponibile Vecino per Maurizio Sarri, che punta su Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj in difesa davanti a Provedel, in mediana Cataldi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre in attacco Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Prima della partita, si segnalano scontri tra le tifoserie delle due squadre nel centro storico della città, tali da costringere le forze dell’ordine ad intervenire in tenuta antisommossa. La polizia ha effettuate alcuni arresti e si contano anche feriti.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa pressano con aggressività mettendo in grande difficoltà gli avversari.

La prima grande occasione è sui piedi di Bourabia, liberato da Ekdal, ma fa rimbombare la traversa, mentre subito dopo serve un bellissimo pallone sulla testa di Nzola, che non trova la porta prima del giallo a Gyasi.

Al 36′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Immobile, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Ampadu, anche ammonito, su Felipe Anderson.

Il gol spezza le gambe ai padroni di casa, che nel finale vanno in completa balia degli ospiti, i quali provano ad approfittarne per spingere sull’acceleratore e sfiorare il raddoppio con i clamorosamente poco cinici Immobile e Luis Alberto.

Il secondo tempo si apre con il gol del raddoppio degli ospiti, che al 51′ minuto allungano con Felipe Anderson al termine di una meravigliosa azione corale.

Eppure, i padroni di casa sono ancora vivi, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Ekdal sul quale è favoloso Provedel.

Entrano Reca, Agudelo e Maldini al posto di Nikolaou, Bourabia e Gyasi, ma i padroni di casa si sbilanciano troppo favorendo i contropiedi degli ospiti, che sfiorano il tris con Patric e Felipe Anderson.

C’è spazio anche per Cancellieri, giallo per lui, Pedro, Shomurodov e Marcos Antonio, subito ammonito con Romagnoli, che subentrano per Zaccagni, Cataldi, Immobile e Verde, prima dell’espulsione di Ampadu al 85′ minuto per un brutto fallo su un avversario.

Nel finale arriva il tris degli ospiti firmato da Marcos Antonio al 90′ minuto al termine di un bel coast-to-coast, approfittando dell’atteggiamento passivo degli avversari.

La Lazio conquista altri 3️⃣ punti importanti con una grande vittoria fuori casa ✨#SpeziaLazio #SerieATIM 💎 pic.twitter.com/jz8M1odbqo — Lega Serie A (@SerieA) April 14, 2023

Highlights e Video Gol di Spezia-Lazio 0-3:

Tabellino di Spezia-Lazio 0-3

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou (17′ st Reca); Bourabia (17′ st Agudelo), Esposito, Ekdal; Verde (31′ st Shomurodov), Nzola, Gyasi (17′ st Maldini).

A disp.: Zoet, Marchetti, Ferrer, Caldara, Sala, Kovalenko, Cipot, Krollis. All.: Semplici



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (34′ st Marcos Antonio), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (24′ st Pedro), Zaccagni (42′ st Cancellieri).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Casale, Radu, Gila, Romero, Lazzari, Bertini, Basic, Fares. All.: Sarri



Arbitro: Irrati

Marcatori: 35′ rig. Immobile (L), 7′ st Felipe Anderson (L), 44′ st Marcos Antonio (L)

Ammoniti: Gyasi (S); Cataldi, Marcos Antonio, Romagnoli, Cancellieri (L)

Espulsi: 39′ st Ampadu (S) – doppia ammonizione