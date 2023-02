Video Gol Highlights Spezia-Juventus 0-2: Sintesi 19-2-2023

Video Gol e Highlights Spezia-Juventus 0-2, 23° Giornata Serie A: segnano Kean e Di Maria

La Juventus batte lo Spezia allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel posticipo pomeridiano della domenica della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Terza vittoria consecutiva per i bianconeri, che raggiungono quota trentadue e senza i quindici punti di penalizzazione sarebbero addirittura secondi.

Brutta sconfitta per i liguri, ancora in attesa del nuovo allenatore, con un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite e un vantaggio di soli due punti in classifica sulla zona retrocessione.

Sintesi di Spezia-Juventus 0-2

Out Bastoni, Esposito, Joao Moutinho, Nzola, Sala, Zoet e Zurkowski per Lorieri, che cavalca la strada del suo predecessore schierando Ampadu, Amian e Nikolaou in difesa a protezione di Dragowski, abbassa Gyasi a centrocampo con Ekdal, Agudelo, Bourabia e Reca e conferma Verde in attacco con Shomurodov.

Non ci sono Bremer, Chiesa, Ihattaren, Kaio Jorge, Milik, Miretti, Peeters e Pogba per Massimiliano Allegri, che schiera Rugani in difesa con Danilo e Alex Sandro davanti a Perin, rispolvera Cuadrado a centrocampo con Rabiot, Locatelli, Paredes e Kostic, mentre in attacco giocano Kean e Vlahovic.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa sono ben messi in campo, appaiono compatti e ordinati in fase difensiva contro ospiti forse un po’ lenti nel giro della palla, ma in pieno dominio di tutte le zone.

Dopo le ammonizioni di Locatelli e Bourabia, al 18′ minuto viene annullata la rete di Vlahovic per posizione di fuorigioco, mentre si fa male Dragowski, che viene sostituito dal quarantenne Marchetti.

Ci prova Danilo, ma solo al 31′ minuto gli ospiti riescono a sbloccare il risultato con Kean, che trova il gol del vantaggio sul cross di Kostic.

Grande reazione dei padroni di casa, che alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria sfiorando il pareggio con Shomurodov, prima impreciso e poi sfortunato nel trovare la grande risposta di Perin.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Fagioli e De Sciglio al posto di Paredes e Cuadrado, ma la partita continua ad essere accesa con continui capovolgimenti di fronte.

A Kean risponde Gyasi, poi vengono ammoniti Fagioli e Reca prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Di Maria e Nzola subentrare per Kean e Agudelo.

Al 66′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio proprio con Di Maria sul cambio di gioco di Danilo.

I padroni di casa cominciano ad allungarsi nel tentativo di costruire occasioni, la più ghiotta con Gyasi, sul quale Perin compie un miracolo, ma lasciano spazi agli ospiti, che provano ad approfittarne ribaltando l’azione e sfruttando i contropiedi di Di Maria e Fagioli.

C’è spazio per Iling-Junior, Caldara, che si divora la rete all’ultimo secondo, e Maldini al posto di Kostic, Ekdal e Verde, ma Perin è imbattibile stasera, come dimostra anche su Nikolaou, e Vlahovic, sostituito poi da Bonucci, ha le munizioni scariche, così come il poco cinico Di Maria.

Highlights e Video Gol di Spezia-Juventus 0-2:

Tabellino di Spezia-Juventus 0-2

Spezia (4-2-3-1): Dragowski (25′ Marchetti); Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal (34′ st Caldara); Verde (34′ st Maldini), Agudelo (14′ st Nzola), Gyasi; Shomurodov.

A disp.: Zovko, Ferrer, Wisniewski, Giorgeschi, Beck, Kovalenko, Cipot, Krollis. All.: Spalla



Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado (1′ st De Sciglio), Locatelli, Paredes (1′ st Fagioli), Rabiot, Kostic (36′ st Iling-Junior); Kean (11′ st Di Maria), Vlahovic (47′ st Bonucci).

A disp.: Szczęsny, Pinsoglio, Gatti, Barrenechea, Soulé. All.: Allegri



Arbitro: La Penna

Marcatori: 32′ Kean (J), 21′ st Di Maria (J)

Ammoniti: Agudelo, Reca (S); Locatelli, Fagioli (J)

Espulsi: –