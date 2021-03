Video Gol Highlights Spezia-Cagliari 2-1: Sintesi 20-3-2021

Video Gol e Highlights Spezia-Cagliari 2-1, 28° Giornata Serie A: la sblocca Piccoli, raddoppia Maggiore, inutile la rete di Pereiro

Lo Spezia batte il Cagliari allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel secondo anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

I liguri tornano alla vittoria dopo cinque partite, in cui avevano totalizzato solo due punti, ma soprattutto vincono uno scontro diretto fondamentale per la salvezza contro i sardi, che perdono la seconda partita consecutiva dopo i tre risultati utili consecutivi precedenti.

Spezia-Cagliari, 28° giornata Serie A 20-03-2021.

Sintesi di Spezia-Cagliari 2-1

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Le due squadre pressano con grande aggressività, non permettendo agli avversari di giocare con qualità la palla.

Il più pericoloso di tutti è Joao Pedro, ma Zoet si ricorda di essere stato anche un nazionale olandese fino a qualche anno fa, mentre Cragno festeggia l’ennesima convocazione facendo il fenomeno sull’ex Farias e Piccoli è impreciso sotto porta.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco mostrando grande qualità nel giro della palla, mentre gli ospiti risultano contratti e con molte poche idee.

Al 50′ minuto i padron idi casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Piccoli, su assist di Gyasi, lanciato a porta da un bel recupero palla di Pobega.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, ma lasciano spazi che i padroni di casa provano a sfruttare in contropiede, ma a salvare il risultato è un meraviglioso Zoet su Pereiro.

Al 81′ minuto i padroni di casa firmano il gol del raddoppio con la meravigliosa conclusione di Maggiore sul cross di Bastoni.

Gli ospiti non ci stanno, vogliono giocarsela fino alla fine e tornano in partita al 84′ minuto, quando Pereiro riapre la partita accorciando il risultato sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Nel finale si assiste a continui capovolgimenti di fronte, con i padroni di casa pericolosi con Acampora e un super Zoet, ancora una volta miracoloso su Nandez.

Al 94′ minuto viene annullato il possibile gol del pareggio di Simeone per posizione di fuorigioco ravvisata dal Var.

Highlights e Video Gol di Spezia-Cagliari 2-1

Tabellino di Spezia-Cagliari 2-1

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza (1′ st Bastoni); Pobega (11′ st Leo Sena), Ricci, Maggiore (36′ st Acampora); Gyasi, Piccoli (22′ st Nzola), Farias. A disp.: Rafael, Agoumé, Terzi, Chabot, Verde, Dell’Orco, Vignali, Agudelo. All.: Italiano

Cagliari (3-5-2): Cragno; Klavan (36′ st Tripaldelli), Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan (36′ st Cerri), Lykogiannis (25′ st Gaston Pereiro); Joao Pedro, Pavoletti (25′ st Simeone). A disp.: Aresti, Vicario, Deiola, Calabresi, Asamoah, Zappa, Walukiewicz, Carboni. All.: Semplici

Arbitro: Mariani

Marcatori: 4′ st Piccoli (S), 35′ st Maggiore, 38′ st Gaston Pereiro (C)

Ammoniti: Nainggolan (C), Joao Pedro (C), Farias (S)

Espulsi: –

Note: Ammonito per proteste il tecnico dello Spezia Italiano

