Video Gol Highlights Spezia-Atalanta 2-2: Sintesi 4-1-2023

Video Gol e Highlights Spezia-Atalanta 2-2, 16° Giornata Serie A: segnano Gyasi, Nzola, Hojlund e Pasalic

La sfida tra Spezia e Atalanta allo Stadio Alberto Picco di La Spezia finisce con un pareggio rocambolesco nella sedicesima giornata di Serie A.

I bergamaschi tornano a fare punti dopo tre sconfitte consecutive portandosi a quota ventotto punti in classifica.

Terzo risultato utile consecutivo per i liguri, ben cinque punti conquistati, ma anche una beffa per una squadra ferma al quartultimo posto con quattordici punti in classifica.

Sintesi di Spezia-Atalanta 2-2

Indisponibili Dragowski e Verde per Luca Gotti, che schiera Amian, Kiwior e Nikolaou in difesa a protezione di Zoet, a centrocampi ci sono Holm, Reca, Bastoni, Bourabia e Ampadu, mentre in attacco torna Gyasi con Nzola.

Assenti Musso, Demiral e Muratore per Gian Piero Gasperini, che gioca con Toloi, Palomino e Scalvini in difesa davanti a Sportiello, lancia Ruggeri e Maehle sulle fasce, conferma Ederson in mediana con Koopmeiners e De Roon, mentre in attacco punta su Zapata e Lookman.

E’ una partita davvero incredibile nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi davvero intensi. Infatti, gli ospiti fanno possesso palla, ma sono i padroni di casa a costruire le occasioni migliori in contropiede.

E, infatti, dopo un tentativo di Bastoni, al 7′ minuto a sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Gyasi, che trova il gol del vantaggio su assist di Nzola, lanciato da Bourabia.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano a testa bassa rendendosi pericolosi con Palomino e Zapata prima dell’entrata in campo di Zovko per Zoet infortunato, ma si fa male anche il colombiano, che viene sostituito da Hojlund.

Dopo una clamorosa occasione proprio sui piedi di Hojlund, al 31′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Nzola, pescato sulla linea del fuorigioco da un Bourabia davvero in grande forma.

Il secondo gol taglia le gambe agli ospiti, che non riescono più a rendersi pericolosi, se non nei minuti finali con Hojlund, sul quale è miracoloso Zovko, mentre Palomino salva negando la doppietta a Nzola prima dell’ammonizione di Lookman.

Continua ad essere molto intensa la partita anche nel secondo tempo, caratterizzato da tantissime ammonizioni, come dimostrano i gialli a Kiwior, Ampadu, Zappacosta, subentrato per Maehle, quando entrano anche Pasalic e Muriel al posto di Ederson e Lookman.

I padroni di casa sfiorano più volte il tris con Nzola, mentre il VAR annulla la rete di Ampadu al 61′ minuto per posizione di fuorigioco sul cross di Holm, con il gallese pericoloso anche più tardi dalla distanza.

Solo dopo le sostituzioni che vedono coinvolti Maldini e Moutinho subentrare per Nzola e Reca, e un tentativo di Muriel, al 77′ minuto gli ospiti provano a riaprire la partita segnando con una grandissima giocata da punta vera di Hojlund.

Entrano Ekdal e Kovalenko al posto degli stanchissimi Bastoni e Ampadu, poi anche Malinovskyi per Scalvini, vengono ammoniti Nikolaou e Koopmeiners, ma il più pericoloso è sempre Hojlund, che si divora la doppietta sfiorando solo il palo.

Nel finale al 93′ minuto gli ospiti riescono a completare la rimonta pareggiando con Pasalic, su assist di Koopmeiners, risolvendo una mischia in area di rigore.

⏱️ FT | L’Atalanta rimonta il risultato. 1️⃣ punto a testa! 👀#SpeziaAtalanta 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/mAVVsoQW0F — Lega Serie A (@SerieA) January 4, 2023

Highlights e Video Gol di Spezia-Atalanta 2-2:

Tabellino di Spezia-Atalanta 2-2

Spezia (3-5-2): Zoet (17’ Zovko), Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu (23’ st Ekdal), Bastoni (23’ st Kovalenko), Reca (22’ st Moutinho), Nzola (22’ st Maldini), Gyasi. All. Gotti.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Palomino, Scalvini (37’ st Malinovskyi), Maehle (12’ st Zappacosta), De Roon, Ederson (12’ st Pasalic), Ruggeri, Koopmeiners, Lookman (12’ st Muriel), Zapata (28’ Hojlund). All. Gasperini.



Marcatore: 8’ Gyasi (S), 31’ Nzola (S), 22’ st Hojlund (A), 48’ st Pasalic (A)

Assist: 8’ Nzola, 31’ Bourabia,



Ammoniti: 51’ Lookman (A), 4’ st Kiwior (S), 11’ st Ampadu (S), 13’ st Zappacosta (A), 38’ st Nikolaou (S), 41’ st Koopmeiners (A)



Arbitro: Antonio Giua di Olbia.