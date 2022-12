Video Gol Highlights Spal-Modena 2-3: sintesi 04-12-2022

Risultato Spal-Modena 2-3: vittoria fondamentale nel derby per i Canarini, che ottengono i tre punti malgrado debbano giocare un tempo e poco più in dieci contro undici per l’espulsione di Diaw.

La Mantia è sfortunato ed un suo autogol apre le marcature a fine primo tempo. Moncini pareggia al quarto d’ora, ma la Spal viene beffata a venti minuti dal termine da Falcinelli. Nei secondi finali Marsura segna su rigore il 3-1 per il Modena, che chiude i conti, ma non il tebellino nel quale si iscrive ancora Moncini.

Il Modena si insedia al 10° posto con 20 punti, mentre la Spal resta a 15 ed in piena zona playout.

Sintesi Spal-Modena 2-3

Gli estensi fanno un buon primo tempo e impegnano spesso Gagno, chiamato ad intervenire su La Mantia in un paio di circostanze nei primi venti minuti, mentre i modenesi impensieriscono Alfonso solo con estemporanei tentativi da lontano come quello di Tremolada, che al 17° manca di poco il bersaglio.

Dopo trentacinque minuti, la partita sembra svoltare a favore dei padroni di casa: Diaw, caduto in area spallina dopo un contatto, non trova di meglio da fare che colpire al volto Esposito intervenuto per rimproverarlo e il signor Miele lo manda negli spogliatoi anzitempo.

Ci si aspettava che la Spal, con l’uomo in più, prendesse d’assalto la porta, ma è il Modena a passare a sorpresa in vantaggio: Tremolada batte un corner e La Mantia, nel tentativo di allontanare la palla, calcia male beffando il suo portiere. Sfortunatissimo.

Nel finale di tempo, prolungato di ulteriori tre minuti, l’unica azione costruita dai padroni di casa è un tiro da fuori di Proia finito a lato. Si va al riposo, dunque, con il Modena con un uomo in meno, ma con una rete di vantaggio.

Il Modena inizia la ripresa in avanti nel tentativo di raddoppiare quanto prima e per poco non vi riesce con il solito Tremolada, che ha due occasioni: al 54° il trequartista viene anticipato da Dalle Mura mentre si appresta a concludere da pochi metri e al 55° sfiora la traversa su punizione.

A cambiare il volto e la partita alla Spal è il nuovo entrato Tunjov: l’estone scalda subito i guantoni di Gagno con un bel tiro da fuori e al 58° manda in gol Moncini con un bel traversone che l’attaccante, dimenticato in area e in beata solitudine, mette in rete di testa.

Tunjov è indiavolato e crea svariati pericoli crossando per La Mantia (zuccata di poco alta) e concludendo a rete con poca fortuna, ma al 67° il Modena torna in vantaggio, sempre a sorpresa, con Falcinelli: la punta, spostatasi sulla sinistra, riceve palla da Armellino, fa fuori Valzania e conclude con una sassata sul palo di un Alfonso non attento.

La Spal torna avanti per rimediare e al 78° ottiene un penalty per un fallo di Magnino su Tripaldelli. Miele, chiamato al VAR, cambia però la sua decisione e segnala un offside dello stesso esterno biancoazzurro.

Nel finale la tensione ed i cartellini gialli aumentano e il Modena triplica il bottino con una punizione di Gerli, ma Pergreffi ostacola nettamente l’uscita di Alfonso, impedendogli di fare alcunché, e la rete viene annullata.

I tentativi disperati della Spal di raddrizzare il match sono vani ed il Modena, proprio nell’ultimo dei cinque minuti di rcupero, ottiene un calcio di rigore per fallo di Tripaldelli su Oukhadda: il VAR conferma la decisione di Miele e la trasformazione di Marsura, appena entrato al posto di Falcinelli, è perfetta.

La Spal è rassegnata, sebbene riesca almeno a ridurre le distanze con ancora Moncini, che, trovato da un buon cross di Rauti, anticipa Gagno e mette il pallone in rete, ma ormai siamo al 97° e il triplice fischio giunge subito dopo.

Migliori in campo Moncini (7), la cui doppietta non serve ad evitare la debacle, e Falcinelli (7), che decide, di fatto, il match. Male Valzania (5), che non marca a dovere e si innervosisce troppo spesso, e malissimo Diaw (3), la cui espulsione è a dir poco da incoscienti.

Video Gol Highlights Spal-Modena 2-3

Spal (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello (46′ Maistro), Dalle Mura (87′ Finotto); Dickmann (56′ Tunjov), Proia (81′ Rauti), Esposito, Valzania, Celia (56′ Tripaldelli); La Mantia, Moncini. Allenatore: De Rossi

Modena (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (60′ Ponsi); Armellino, Gerli, Poli (60′ Magnino); Tremolada (60′ Cittadini); Diaw, Falcinelli (89′ Marsura). Allenatore: Tesser

Marcatori: 46′ pt aut. La Mantia, 58′ e 97′ Moncini, 72′ Falcinelli e 96′ rig. Marsura

Arbitro: Miele

Ammoniti: Meccariello, Celia, Tremolada, Dickmann, Dalle Mura, Cittadini, Valzania, Falcinelli e Marsura

Espulsi: 35′ Diaw

Tabellino Spal-Modena 2-3