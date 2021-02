Video gol highlights Spal-Empoli 1-1: sintesi 13-02-2021

Risultato Spal-Empoli 1-1, 23° giornata Serie B: ancora una volta i toscani mancano il successo raccogliendo il terzo pareggio consecutivo, nonché il quarto nelle ultime cinque partite, andando in vantaggio con Mancuso e facendosi raggiungere da Esposito su rigore inventato.

I toscani sono ancora in vetta, ma il +8 di vantaggio di due settimane fa si è assottigliato ed ora il Chievo potrebbe andare a -2. Anche gli emiliani sono al quarto pareggio nelle ultime cinque e al momento è sufficiente per rimanere comunque tra le prime otto.

Cronaca Spal-Empoli 1-1, 23° giornata Serie B

Per oltre venti minuti la partita è in perfetto equilibrio, ma, dopo la rete estense annullata a Paloschi per fuorigioco, l’Empoli inizia a sciorinare gioco e collezionare occasioni avvicinandosi al vantaggio con un colpo di testa di La Mantia alto di poco e un tiro di Bajrami deviato in angolo dalla difesa.

Il gol giunge al 27° grazie al solito Mancuso, lanciato in profondità da Ricci e bravissimo ad accentrarsi ed a battere Berisha con un sinistro fulminante da fuori area.

Al 30° l’Empoli potrebbe raddoppiare con La Mantia: l’attaccante sfugge a Tomovic e conclude dopo aver saltato il portiere, ma Vicari interviene e ferma la sfera sulla linea di porta. Il rimanente quarto d’ora vede gli ospiti sempre propositivi e insidiosi e i padroni di casa passivi, ma occasioni non ne arrivano e il primo tempo finisce sullo 0-1.

La ripresa è pressoché priva di eventi di rilievo per lungo tempo e si accende solo nell’ultimo quarto d’ora: Paloschi entra in area concludendo a botta sicura e Brignoli compie un grande intervento, ma sulla prosecuzione Romagnoli interviene in scivolata sull’attaccante prendendo la palla inducendo in errore il direttore di gara. Esposito va comunque sul dischetto e batte Brignoli.

Con il match in equilibrio le due squadre provano a superarsi collezionando una chance per parte: all’84° Floccari manca la porta con un gran tiro da fuori e al 94° Segre si divora il gol della vittoria calciando debolmente dal cuore dell’area; anche l’Empoli si avvicina alla vittoria, prima con un colpo di testa di Moreo alto di poco e infine, a tempo scaduto, con un tiro di Mancuso che sorvola di poco la traversa.

Bene Mancuso ed Esposito (6.5 per entrambi), che segnano e danno l’impressione di avere sempre qualche buona idea; Male Di Francesco e Bajrami (5 per entrambi), oggi poco in palla.

Tabellino Spal-Empoli 1-1, 23° giornata Serie B

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli (61′ Segre), Esposito, Mora, Sernicola (81′ Dickmann); Paloschi (81′ Asencio), Di Francesco (61′ Floccari). Allenatore: Marino

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi; Ricci (86′ Crociata), Stulac, Haas; Bajrami (72′ Moreo); La Mantia (86′ Matos), Mancuso. Allenatore: Dionisi

Marcatori: 27′ Mancuso e 78′ rig. Esposito

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Strefezza, Parisi e Paloschi

