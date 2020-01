Video Gol Highlights Spal-Bologna 1-3: Vicari rovina il vantaggio di Petagna. Barrow e Soriano danno la vittoria ai rossoblu

La sintesi di Spal-Bologna 1-3, 21° giornata di Serie A

Una partita che inizia subito con ritmi alti, con le due squadre che vogliono superarsi fin dai primi minuti.

La prima squadra a rendersi pericolosa è quella ospite. Santander stacca di testa su un cross proveniente da calcio di punizione, ma la sfera termina fuori di poco sulla destra!

Poi piano piano si fanno vedere i padroni di casa. Prima con Strefezza, quindi con Missiroli provano a calciare dalla distanza, ma le loro conclusioni sono bloccate dai difensori rossoblu.

Dopo un paio di incursioni di Soriano arriva il primo episodio che sblocca il match! Andre Petagna va giù dopo un contatto con un avversario! Per l’arbitro, dopo il consulto con il VAR è calcio di rigore! dal dischetto va Petagna che realizza!

Un minuto più tardi c’è il pareggio degli ospiti! Si tratta di un’autorete, una vistosa incomprensione tra Vicari e il suo portiere, con il primo che mette nella propria porta!

Due minuti dopo ci sarebbe l’opportunità per gli ospiti di passare in vantaggio, ma l’arbitro consulta il VAR e decide di non assegnare il penalty al Bologna!

In questa fase finale della prima frazione ampio possesso palla della formazione di casa, con passaggi ampi sulle fasce, ma anche filtranti in avanti. Su uno di questi Reca si trova vicino al portiere Skorupski, ma il suo tentativo viene murato da un difensore avversario!

Nella ripresa al sesto minuto Petagna prova una conclusione dal limite, la quale viene parata dal portiere Skorupski!

Più tardi, nel giro di quattro minuti gli ospiti mettono in discesa il match! Musa Barrow raccoglie un rimbalzo e dal limite dell’area effettua un tiro imparabile per Berisha! Poi arriva la terza marcatura, questa volta con Soriano che gioca per Poli, il quale con grande determinazione arriva prima di due avversari e spedisce la sfera nell’angolino basso di sinistra!

La reazione dei padroni di casa non si fa attendere! A metà della ripresa una grande punizione di Di Francesco viene bloccata da Skorupski sull’incrocio dei pali di sinistra! Poi Strefezza che spara un missile verso la porta dopo un rimbalzo, con pallone che termina appena largo sulla destra!

Piano piano la pressione dei padroni di casa si allenta e gli ospiti possono costruire delle occasioni. Prima con il difensore Tomiyasu, quindi con Soriano e per ultimo Skov Olsen. L’attaccante ventenne danese si trova davanti al portiere, ma la sua conclusione viene respinta!

Nel recupero c’è una conclusione di Bonifazi su assist alle spalle della difesa, ma un difensore s’immola per bloccare la sua conclusione!

Il tabellino di Spal-Bologna 1-3, 21° giornata di Serie A

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek (46° s.t. Bonifazi), Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti (73° s.t. Paloschi), Reca; Di Francesco (80° st. Floccari), Petagna. All. Semplici

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Schouten, Poli (81° s.t. Svanberg); Orsolini (70° s.t. Skov Olsen), Soriano, Palacio; Santander (58° s.t. Barrow). All. Mihajlovic

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)

Reti: 23° p.t. Petagna (S), 24° p.t. Aut. Vicari (B), 59° s.t. Barrow (B), 63° s.t. Poli (B)

Ammonizioni: 11° p.t. Cionek (S), 14° p.t. Valoti (S), 22° p.t. Paz (B), 28° p.t. Berisha (S), 35° p.t. Petagna (S), 68° s.t. Orsolini (B)

