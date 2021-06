Video Gol Highlights Spagna-Polonia 1-1: Sintesi Europei 19-6-2021

Video Gol e Highlights Spagna-Polonia 1-1, 2° Giornata Gruppo E Europei 19-6-2021: la sblocca Morata, pareggia Lewandowki, palo di Moreno su rigore fischiato grazie al VAR

Solo un pareggio tra Spagna e Polonia all’Estadio de la Cartuja di Siviglia nella seconda partita della seconda giornata del Gruppo E della fase a gironi degli Europei.

Altro pareggio per gli spagnoli, che ora sono terzi in classifica con due punti e saranno obbligati a battere la Slovacchia seconda, a quota tre punti, nello scontro diretto dell’ultima giornata, sempre sperando in un risultato positivo tra la Svezia capolista, con quattro punti, e i polacchi, che potrebbero addirittura rientrare in corsa per il passaggio del turno.

Sintesi di Spagna-Polonia 1-1

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli spagnoli fanno un lungo possesso palla, mentre i polacchi si difendono, chiudono gli spazi, provano a rimanere compatti e magari ripartire anche in contropiede.

Dopo un tentativo impreciso di Klich, al 26′ minuto gli spagnoli sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Morata, pescato perfettamente sulla linea del fuorigioco da un cross perfetto di Moreno.

🇪🇸 Álvaro Morata has scored 20 goals in 42 games for Spain 👏#EURO2020 pic.twitter.com/oFw8awE1Ql — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

I polacchi provano a reagire, alzano il baricentro, ma lasciano spazi agli spagnoli, che provano a sfruttarli con i contropiedi di Moreno, rischiando sulla conclusione di Swiderski.

Nel finale succede di tutto con Swiderski che colpisce clamorosamente il palo, Lewandowski che trova la super parata di Simon e Pedri si divora il raddoppio tutto solo davanti al portiere.

Parte fortissimo il secondo tempo, che si apre con il gol del pareggio dei polacchi al 53′ minuto firmato da Lewandowski, che sfrutta al meglio il cross di Jozwiak.

Gli spagnoli non ci stanno e potrebbero subito tornare in vantaggio quando al 58′ minuto Moreno colpisce il palo sul calcio di rigore, fischiato dall’arbitro grazie all’intervento del VAR per un fallo di Moder, con Morata che sbaglia a porta vuota nel tentativo di tap-in successivo.

Dopo questo clamoroso inizio, però con il passare dei minuti i ritmi calano, i polacchi si abbassano troppo e il monologo degli spagnoli si trasforma in un assalto verso la porta di Szczesny, attento su due volte su Morata, una su Rodri.

Highlights e Video Gol di Spagna-Polonia 1-1:

Tabellino di Spagna-Polonia 1-1

Spagna (4-3-3): Unai Simon 6; M. Llorente 6,5, Pau Torres 6,5, Laporte 5, Jordi Alba 5,5; Koke 5 (23′ st Fabian Ruiz 5,5), Rodri 5, Pedri 5,5; Gerard Moreno 6 (23′ st Sarabia 5,5), Morata 6 (42′ st Oyarzabal sv), Dani Olmo 5 (16′ st Ferran Torres 5,5). A disp.: De Gea, Sanchez, Azpilicueta, D. Llorente, Thiago Alcantara, Eric Garcia, Gayà, Traoré. All.: Luis Enrique 5



Polonia (3-4-2-1): Szczesny 6,5; Bereszynski 5,5, Glik 6,5, Bednarek 6 (40′ st Dawidowicz sv); Jozwiak 6,5, Moder 5 (40′ st Linetty sv), Klich 5,5 (10′ st Kozlowski 6), Puchacz 6; Swiderski 6,5 (23′ st Frankowski 6), Zielinski 5,5; Lewandowski 6,5. A disp.: Skorupski, Fabianski, Kedziora, Helik, Rybus, Kownacki, Placheta, Swierczok. All.: Paulo Sousa 6



Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 26′ Morata (S), 9′ st Lewandowski ()

Ammoniti: Klich (P), Moder (P), Jozwiak (P), Pau Torres (S), Lewandowski (P), Rodri (S)

Espulsi: –

Note: Al 13′ st Gerard Moreno (S) calcia sul palo un calcio di rigore

