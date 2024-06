Video Gol Highlights Spagna-Croazia 3-0: sintesi 15-06-2024

Il Risultato di Spagna-Croazia 3-0, 1° giornata Gruppo B: i croati hanno alcune buone occasioni, ma le falliscono tutte. Gli spagnoli, invece, no e per i balcanici l’Europeo inizia malissimo.

Accade tutto nel primo tempo: nel giro di un quarto d’ora Morata, Fabian Ruiz e Carvajal fanno a fette la Croazia, che non riesce a trovare nemmeno il gol della bandiera sbagliando anche un rigore con Petkovic.

La Sintesi di Spagna-Croazia 3-0

Per mezz’ora la Spagna attacca senza trovare la via della rete, mentre la Croazia si difende e contrattacca trovando qualche varco, ma senza pungere.

Tale copione cambia al 29°: il varco, stavolta, è nella difesa balcanica e, lanciato da Fabian Ruiz, vi si infila Morata per poi concludere e freddare Livakovic con un sinistro preciso.

La reazione dei croati è in una bella azione personale di Kovacic, che supera alcuni avversari e conclude debolmente dal limite; subito dopo, le Furie Rosse raddoppiano con uno splendido gol di Fabian Ruiz, servito da Pedri e bravissimo a eludere un difensore con una finta per poi fare centro con un sinistro rasoterra una volta entrato in area.

Anche dopo aver subito il raddoppio la Croazia non molla e al 34° sfiora l’immediato 2-1 con due occasioni nella stessa azione: prima Unai Simon respinge il bel tiro di Brozovic dopo azione personale travolgente e, sulla ribattuta, Majer manda il pallone sull’esterno della rete da posizione defilata.

Al minuto 41 i balcanici vanno ancora vicinissimi al gol: il cross dalla destra di Kramaric è troppo lungo, ma vi arriva ugualmente Gvardiol che sfiora il palo con un contro-cross basso che è più simile a un tiro e sul quale Budimir non arriva per pochissimo.

I minuti conclusivi vedono i croati costantemente in avanti, ma con scarsa precisione al tiro, mentre gli spagnoli sono spietati e vanno addirittura sul 3-0: nel secondo e ultimo minuto di recupero, sugli sviluppi di un corner corto, Yamal crossa da destra con il sinistro e la sfera arriva a Carvajal, lesto a battere Livakovic in spaccata.

Nei primi minuti della ripresa si assiste allo spettacolo offerto da Yamal, desideroso di far gol e diventare il più giovane marcatore della storia dei Campionati Europei: al 52° Livakovic gli respinge un diagonale a colpo sicuro e al 54° una sua azione personale sulla fascia sinistra, una porzione ridottissima tra l’altro, lo porta a concludere violentemente da posizione defilata e senza esito.

Al 56° la Croazia sfiora ancora il gol in una confusa azione in area con più di un tocco: né Budimir né Stanisic riescono, di piede e di testa, a battere Unai Simon. E se il portiere è battuto, c’è Carvajal a salvare sulla linea.

Per più di venti minuti si vede poco, ma al minuto 77 Petkovic, pur divorandosi il gol piantandosi in area a porta vuota dopo un errore del portiere iberico, viene steso dall’ingenuo Rodri.

Unai Simon respinge il penalty dello stesso Petkovic, e la rete di questi in ribattuta viene annullata per offside di Perisic, entrato in area subito dopo la respinta e autore dell’assist.

Cinque sono i minuti di recupero, nei quali si assiste agli ultimi attacchi dei biancorossi. Non c’è, però, nulla da fare.

Highlights e Video Gol di Spagna-Croazia 3-0

Il Tabellino di Spagna-Croazia 3-0

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho Fernandez, Le Normand, Cucurella; Pedri (60′ Dani Olmo), Rodri (87′ Zubimendi), Fabian Ruiz; Yamal (87′ Ferran Torres), Morata (68′ Oyarzabal), Nico Williams (68′ Merino). CT: De La Fuente

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric (65′ Pasalic), Brozovic, Kovacic (66′ Sucic); Majer, Budimir (56′ Perisic), Kramaric (72′ Petkovic). CT: Dalic

Marcatori: 29′ Morata, 32′ Fabian Ruiz e 47′ pt Carvajal

Arbitro: Oliver (ING)

Ammoniti: Rodri

Note: Unai Simon para un rigore a Petkovic al 78°

