Video Gol Highlights Slovacchia-Ucraina 1-2: sintesi 21-06-2024

Il Risultato di Slovacchia-Ucraina 1-2, 2° giornata Gruppo E: vittoria fondamentale per gli ucraini, che rimontano gli slovacchi e tornano in corsa per la qualificazione in un gruppo che per adesso vede tre squadre con 3 punti.

Subito in vantaggio con Schranz, la Slovacchia non chiude i conti e nella ripresa viene ribaltata dai centri di Shaparenko e Yaremchuk

La Sintesi di Slovacchia-Ucraina 1-2

La Slovacchia prende subito le redini dell’incontro e mette sotto l’Ucraina sin dal primo minuto. Le occasioni fioccano e Trubin deve fare miracoli per fermare le conclusioni di Haraslin, Schranz e Hancko, ma nulla può al 17° quando ancora Schranz, già a segno contro il Belgio e anche stavolta mal marcato, può depositare in rete da distanza ravvicinata un traversone sul secondo palo di Haraslin.

Dopo una fase di riorganizzazione, i gialloblu provano a prendere l’iniziativa e al 34° Dubravka è bravissimo a deviare sul palo un tiro da posizione ravvicinata di Tymchyk; al 43° il portiere slovacco deve nuovamente intervenire su una punizione dal limite di Zinchenko.

Subito dopo, la Slovacchia è ancora pericolosa con Haraslin, ma Trubin è nuovamente attento e sventa il raddoppio. Nint’aaltro da aggiungere per quanto riguarda la prima frazione.

E tutt’altra cosa l’Ucraina della ripresa, molto più motivata e subito pericolosa con un colpo di testa di Dovbyk terminato sul fondo e meritevole del pareggio al minuto 54: dopo un dialogo con Zinchenko, Shaparenko, entrato in area, conclude con un destro chirurgico e non lascia scampo a Dubrovka.

Al gol ucraino seguono venti minuti circa estremamente intensi, ma privi di occasioni finché dal nulla, al 74° gli ucraini sfiorano il vantaggio con Mudrik, che colpisce un altro legno. E’ il preludio al gol comunque: all’80° Yaremchuk, da poco in campo, raccoglie un lancio lungo di Shaparenko e beffa Dubravka facendo passare la sfera sotto le sue gambe.

Si tratta dell’ultima emozione della partita, in quanto gli ultimi assalti slovacchi si concludono con un nulla di fatto.

Highlights e Video Gol di Slovacchia-Ucraina 1-2

Il Tabellino di Slovacchia-Ucraina 1-2

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko (67′ Obert); Kucka, Lobotka, Duda (60′ Benes); Schranz (86′ Sauer), Bozenik (60′ Strelec), Haraslin (67′ Suslov). CT: Calzona

Ucraina (4-3-3): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko (92′ Talovierov), Sudakov, Brazhko (85′ Sydorchuk); Yarmolenko (67′ Zubkov), Dovbyk (67′ Yaremchuk), Mudryk (85′ Malinovsky). CT: Rebrov

Marcatori: 17′ Schranz, 54′ Shaparenko e 80′ Yaremchuk

Arbitro: Oliver (ING)

Ammoniti: Yaremchuk

