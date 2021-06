Video Gol Highlights Slovacchia-Spagna 0-5: Sintesi Europei 23-6-2021

Video Gol e Highlights Slovacchia-Spagna 0-5, 3° Giornata Gruppo E Europei 23-6-2021: autorete clamorosamente di Dubravka, che aveva parato un rigore a Morata, poi gli spagnoli dilagano con Laporte, Sarabia, Ferran Torres e autorete di Kucka conquistando gli ottavi di finale

La Spagna distrugge la Slovacchia all’Estadio de la Cartuja di Siviglia nella terza ed ultima giornata del Gruppo E della fase a gironi degli Europei.

E’ una vittoria fondamentale per gli spagnoli, che conquistano la qualificazione agli ottavi di finale come seconda classificata, mentre gli slovacchi dovranno sperare per il ripescaggio tra le migliori quattro terze.

Sintesi di Slovacchia-Spagna 0-5

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli spagnoli iniziano sin da subito un lungo monologo attraverso il possesso palla, mentre gli slovacchi provano a compattarsi, ma soffrono terribilmente in difesa.

Al 12′ minuto Morata si fa parare clamorosamente da Dubravka il calcio di rigore fischiato dall’arbitro grazie al VAR per fallo di Hromada su Koke.

Secondo rigore consecutivo sbagliato per gli spagnoli, che però non si demoralizzano e, anzi, provano ad accelerare continuando ad assaltare la porta di Dubravka, che si esalta su Morata e Sarabia.

Dall’essere il migliore in campo al diventare il peggiore, passa davvero poco. Infatti, al 30′ minuto Sarabia colpisce la traversa, la palla si alza, Dubravka fa clamorosamente autogol smanacciando in rete nel tentativo di rinvio.

Gli slovacchi accusano il colpo, non riescono proprio a reagire e nel finale rischiano di subire il raddoppio sulla bella conclusione da fuori area di Koke.

Il raddoppio degli spagnoli arriva proprio all’ultimo secondo, al 48′ minuto, quando Laporte salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con tanto di assist perfetto di Moreno.

Nel secondo tempo gli slovacchi escono completamente dal campo e gli spagnoli cominciano a divertire e divertirsi, dominando in lungo ed in largo e facendo ciò che vogliono in attacco.

Al 56′ minuto gli spagnoli calano il tris con Sarabia, su assist perfetto di Jordi Alba, con dormita difensiva di Hubocan.

Al 67′ minuto arriva il poker firmato dall’appena entrato Ferran Torres, colpo di tacco volante su assist perfetto di un superlativo Sarabia.

Il crollo definitivo degli slovacchi arriva al 72′ minuto, quando Kucka devia nella propria rete il colpo di testa di Pau Torres, su sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale diventa poco più di un allenamento per gli spagnoli, che addormentano il gioco e gestiscono il risultato e le forze.

Highlights e Video Gol di Slovacchia-Spagna 0-5:

Tabellino di Slovacchia-Spagna 0-5

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada (Dal 46′ Lobotka); Haraslin (Dal 69′ Weiss), Hamsik (Dal 89′ Benes), Mak (Dal 69′ Suslov); Duda (Dal 46′ Duris). Ct. Tarkovic



SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta (Dal 77′ A. Traoré), E. Garcia (Dal 71′ Pau Torres), Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets (Dal 71′ T. Alcantara), Pedri; Gerard Moreno (Dal 77′ Oyarzabal), Morata (Dal 66′ F. Torres), Sarabia. Ct. Luis Enrique



Arbitro: Kuipers (Olanda)

Gol: 30′ aut. Dubravka (S), 45’+3′ Laporte (Sp), 56′ Sarabia (Sp), 67′ Ferran Torres (Sp), 72′ aut. Kucka (S)

Assist: Moreno, Jordi Alba, Sarabia

Ammoniti: Duda, Busquets, Jordi Alba, Skriniar

Note: all’11’ Dubravka para un rigore a Morata.

