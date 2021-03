Video Gol Highlights Shakhtar Donetsk – Roma 1-2 Europa League 18-03-2021

Video Gol e Highlights di Shakhtar Donetsk – Roma 1-2: la Roma grazie alla doppietta di Borja Mayoral batte lo Shakhtar anche in trasferta e si qualifica ai quarti di Finale di Europa League

La Roma di Fonseca forte del 3 a 0 maturato sette giorni fa al’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk va a vincere anche in Ucraina e stacca il biglietto per i quarti di finale di Europa League.

Sintesi di Shakhtar Donetsk – Roma 1-2:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e linea difensiva a 3 formata da Ibanez, Cristante e Kumbulla. I due di centrocampo sono Villar e Diawara con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco tridente tutto spagnolo con Borja Mayoral punta centrale supportato da Pedro e Carles Perez.

La Roma forte del 3 a 0 dell’andata scende in campo compatta e cerca di non concedere spazi agli ucraini cercando di ripartire in contropiede.

Al 6° c’è il tiro di Borja Mayoral che termian di poco alto.

Al 23° ci prova Spinazzola che dalla sinistra si accentra e prova il destro che termina di poco alto.

Al 26° viene ammonito Ibanez per fallo su Solomon.

Al 27° tiro pericoloso di Alan Patrick ma Pau Lopez è bravo a parare.

Al 34′ Ibanez si fa male dopo uno scontro fortuito con Kumbulla.

Fonseca manda a scaldarsi Mancini che entra al suo posto.

Al 37′ la Roma sfiora il gol del vantaggio con MAyoral che va via in prodonfità ma Trubin lo anticipa prima del tiro.

Il primo tempo si chiude sulla 0 a 0 con la Roma che controlla la partita e concede pochi spazi allo Shakhtar.

In apertura di ripresa la Roma passa subito in vantaggio: Karsdorp va via sulla destra e mette al centro un cross che arriva sulla testa di Mayoral che mette in rete!

All’8° della ripresa la Roma sfiora il gol del raddoppio! Perez serve in profondità Pedro che da solo davanti al poriere calcia di poco a lato.

Al 12° c’è ancora un colpo di testa di Mayoral ma Trubin stavolta respinge.

Al 13° viene ammonito Karsdorp che era già diffidato e salterà la partita di andata dei quarti di finale.

Fonseca effettua subito 3 sostituzioni lasciando riposare 3 titolari in vista della sfida di domenica contro il Napoli: escono Diawara, Karsdorp e Spinazzola ed entrano Bruno Perez, Pellegrini e Calafiori.

Al quarto d’ora della ripresa arriva il pareggio dello Shakhtar: cross di Tetè, Alan Patrick fa da sponda per Junior Moraes che appoggia in rete.

Al 27° della ripresa la Roma torna in vantaggio ancora con Borja Mayoral.

Azione tutta sull’asse spagnolo della Roma con Pedro che serve Carles Peres che dopo aver saltato il portiere Trubin serve Mayoral che a porta vuota appoggia in rete.

Video Gol Highlights di Shakhtar Donetsk – Roma 1-2:

Tabellino di Shakhtar Donetsk – Roma 1-2:

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin; Dodò (37′ st Bolbat), Vitao, Kryvtsov, Matviyenko; Alan Patrick (15′ st Konoplyanka), Marcos Antonio, Maycon; Tetè (15′ st Marlos), Junior Moraes (31′ st Dentinho), Solomon (32′ st Sudakov). A disp.: Pyatov, Shevchenko, Khocholava, Taison, Marquinhos, Bondar, Fernando. All. Castro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez (1′ st Mancini), Cristante, Kumbulla; Spinazzola (13′ st Calafiori), Diawara (13′ st Pellegrini), Villar, Karsdorp (13′ st Bruno Peres); Pedro (30′ st El Shaarawy), Carles Perez; Borja Mayoral. A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Dzeko. All. Fonseca.

ARBITRO: Lahoz (Spa).

MARCATORI: 3′ st Borja Mayoral (R), 14′ st Moraes (S), 27′ st Borja Mayoral (R)

Ammoniti: Marcos Antonio, Alan Patrick (S); Ibanez, Karsdorp (R). Recupero: 3′ pt, 3′ st.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS