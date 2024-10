Video Gol Highlights Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3: Sintesi 02-10-2024

Video Gol e Highlights Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3, 2° Giornata Champions League: tutto facile per i bergamaschi, che ottengono il primo successo europeo stagionale sul neutro di Gelsenkirchen contro i quasi non pervenuti ucraini.

Djimsiti apre le marcature e a cavallo tra i due parziali vanno in gol anche Lookman e Bellanova.

L’Atalanta va a 4 punti e fra tre settimane ospiterà il Celtic per la terza giornata, mentre lo Shakhtar Donetsk resta a 1.

La Sintesi di Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3

I bergamaschi partono bene, sono pericolosi sin dalle prime battute e al 20° passano meritatamente in vantaggio su azione da calcio da fermo: una punizione dalla destra di Lookman viene sfiorata da Ederson, ma alle spalle del brasiliano è pronto Djimsiti, che controlla e dall’area piccola batte Riznyk con il destro.

Lo Shakhtar è spaurito e non riesce a far nulla e così l’Atalanta macina gioco con tranquillità sfiorando spesso il raddoppio, in particolare al 36°: Lookman conclude in girata su traversone di Bellanova e coglie la traversa.

Dopo altri tentativi poco fortunati, al 44° il raddoppio inevitabilmente arriva ed è opera di Lookman, che insacca di destro da pochi metri dopo una splendida triangolazione tra lui, Samardzic e Kolasinac, autore dell’assist.

A inizio ripresa gli ucraini mancano il gol dell’1-2 con il nuovo entrato Konoplya, che calcia fuori da pochi metri dopo una sponda di Eguinaldo. Subito dopo, l’Atalanta triplica il bottino grazie ai suoi terzini: il cross è di Zappacosta dalla sinistra e il colpo di testa vincente è di Bellanova.

Il dominio nerazzurro prosegue e arrivano prima il palo di Zappacosta al 52° e successivamente l’ottima parata di Riznyk su un tiro di Samardzic al 61°.

Accade davvero poco nell’ultima mezz’ora. Lo Shakhtar prova a fare qualcosa, ma senza costrutto e senza esito, mentre l’Atalanta fa accademia fino al triplice fischio giunto dopo quattro minuti di recupero.

Highlights e Video Gol Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3

Il Tabellino di Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3

Shakhtar Donetsk (3-4-1-2): Riznyk; Bondar, Ghram (46′ Konoplya), Matvienko; Gomes (63′ Kevin), Kryskiv, Stepanenko (63′ Bondarenko), Pedro Henrique; Sudakov; Zubkov (75′ Newerton), Eguinaldo (63′ Traore). Allenatore: Pusic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (84′ Godfrey), Djimsiti (46′ Pasalic), Kolasinac; Bellanova (75′ Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman (60′ Retegui); De Ketelaere (60′ Zaniolo). Allenatore: Gasperini

Marcatori: 21′ Djimsiti, 44′ Lookman e 48′ Bellanova

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Ghram, Zaniolo e Ederson

