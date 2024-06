Video Gol Highlights Serbia-Inghilterra 0-1: sintesi 16-06-2024

Il Risultato di Serbia-Inghilterra 0-1, 1° giornata Gruppo C: gli inglesi segnano subito e dominano porzioni di partita, ma creano poco e la Serbia resta in vita fino al triplice fischio. Gli inglesi sono primi con 3 punti, seguiti da Slovenia e Danimarca a 1.

Bellingham decide la partita con un bel colpo di testa.

La Sintesi di Serbia-Inghilterra 0-1

L’Inghilterra domina soprattutto nella prima metà della prima frazione, macina gioco e avversari e al 13° è già avanti grazie ad una bella azione che vede Saka correre sulla destra e crossare in area, ove trova al centro Bellingham, chissà perché marcato da Zivkovic e non da uno dei centrali, inseritosi con i tempi giusti e pronto all’imperiosa zuccata vincente.

E’ bella da vedere la squadra di Sua Maestà, ma a volte si piace troppo, specie dietro, e al 20° un errore di Stones permette di Mitrovic di prender palla e concludere da fuori area sfiorando il palo e il clamoroso 1-1.

Sempre e solo Inghilterra nel prosieguo del match, ma l’ultimo pericolo creato è un tiro-cross di Walker che finisce sul fondo senza che Kane riesca ad arrivare.

Dopo quest’azione, non accade granché. Vlahovic pascola, Mitrovic si danna, Milinkovic-Savic sta in mezzo a lottare senza potersi dare alla qualità e/o inserirsi come al suo solito. Gli inglesi fanno ancora meno, limitandosi al possesso.

Si fa poi male Kostic, sostituito da Mladenovic, e la Serbia deve riorganizzarsi nella zona laterale di sinistra, ma al 45° minuto, dall’altra fascia, nasce improvvisa un’occasione per i balcanici: Lukic crossa, Pickford non esce e Stones devia goffamente in corner rischiando il clamoroso autogol.

Il tiro dalla bandierina non sortisce effetti e così, terminati i due minuti di recupero concessi, Orsato dichiara conclusa la prima frazione.

Quella del secondo tempo è una Serbia molto più intraprendente e volitiva, pericolosissima quando Vlahovic mette in moto sulla sinistra Milinkovic-Savic, il cui traversone basso per poco non giunge sul piede di Mladenovic piazzato a centro-area.

Al 60°, ancora sulla fascia mancina, la Serbia si avvicina nuovamente al pareggio: stavolta il cross è di Mladenovic e Pickford a fatica anticipa l’attaccante avversario che cade giù dopo un contatto con Stones, ma non è rigore e il VAR conferma.

Gli inglesi rischiano ancora al 65° con i subentrati: Tadic prende palla e dalla trequarti serve un filtrante a Jovic, il quale è però in ritardo e riesce a malapena a toccare il pallone.

Al 77° si rivede in avanti l’Inghilterra: il nuovo entrato Bowen scappa a destra e crossa sul secondo palo per Kane, che colpisce di testa a botta sicura, ma Rajkovic devia il pallone sulla traversa ed evita il raddoppio.

Al minuto 82 si sveglia Vlahovic, che da fuori area tira una saetta diretta sotto la traversa che Pickford devia in corner; da questo nasce un’altra grossa chance, un tiro di prima intenzione da fuori area dell’altro nuovo entrato Birmancevic che viene fermato nei pressi della linea di porta da Kane.

I minuti di recupero sono quattro e trascorrono senza sussulti.

Highlights e Video Gol di Serbia-Inghilterra 0-1

Il Tabellino di Serbia-Inghilterra 0-1

Serbia (3-5-1-1): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (74′ Birmancevic), Milinkovic-Savic, Gudelj (46′ Ilic), Lukic (61′ Jovic), Kostic (43′ Mladenovic); Vlahovic; Mitrovic (61′ Tadic). CT: Stojkovic

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold (69′ Gallagher), Rice; Saka (76′ Bowen), Bellingham (86′ Mainoo), Foden; Kane. CT: Southgate

Marcatori: 13′ Bellingham

Arbitro: Orsato (ITA)

Ammoniti: Gudelj e Tadic

