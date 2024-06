Video Gol Highlights Scozia-Ungheria 0-1: sintesi 23-06-2024

Il Risultato di Scozia-Ungheria 0-1, 3° giornata Gruppo A: un bruttissimo scontro tra Varga e Gunn, a causa del quale l’attaccante magiaro dev’essere portato in ospedale per trauma cranico, fa lievitare il recupero a ben dieci minuti e nell’ultimo di questi la squadra di Marco Rossi trova l’importantissimo gol decisivo che la mette in lizza per il ripescaggio eliminando contemporaneamente gli scozzesi.

E’ Csoboth a beffare la Scozia all’ultimo secondo.

Come detto, l’Ungheria chiude al 3° posto con 3 punti e ora attende di capire se verrà ripescata per un posto negli ottavi di finale.

La Sintesi di Scozia-Ungheria 0-1

Il primo tempo è scarno nell’agonismo e nelle occasioni fino ai minuti finali; i primi a sfiorare il gol sono gli ungheresi al 41° con un colpo di testa di Orban che scheggia la traversa.

Prima e dopo quest’azione, l’Ungheria aveva provato a battere Gunn con dei tiri da fuori, uno parato in due tempi e l’altro alto. Per il primo tempo è tutto qui.

Nella ripresa la Scozia prova a fare un po’ di più, del resto avrebbe chance di andare agli ottavi come terza se vincesse, ma difetta in precisione e concretezza. L’Ungheria, invece, è molto più d’iniziativa pur creando poco anche nei secondi quarantacinque minuti.

Eppure una situazione potenzialmente decisiva per gli scozzesi ci sarebbe: un contrasto in area magiara tra Orban e Armstrong al 79° fa intervenire il VAR per un possibile rigore che poi non viene concesso.

Prima di questo episodio uno scontro in area scozzese tra Varga e Gunn provoca un trauma cranico alla punta ungherese. La partita viene interrotta per oltre cinque minuti, al termine dei quali un applauso liberatorio saluta Varga mentre viene portato in ospedale. Per fortuna è cosciente.

Il recupero è perciò extralarge, ben dieci minuti, e gli ungheresi fanno in questo tempo quanto non hanno fatto nei precedenti novanta.

Imbottita di punte, la squadra di Rossi prende d’assedio l’area avversaria e Gunn deve impegnarsi sul tiro di Szoboszlai e viene salvato dal palo su quello di Csoboth, l’ultimo entrato.

Al 98° la Scozia sfiora la clamorosa vittoria con una conclusione di Hanley sventata da Gulacsi e, quando lo 0-0 pare ormai immodificabile, al 100° Csoboh regala all’Ungheria una speranza: Sallai, lanciato sulla destra, mette in area un traversone basso che il numero 23 insacca con un preciso tiro di piatto angolato.

Highlights e Video Gol Scozia-Ungheria 0-1

Il Tabellino di Scozia-Ungheria 0-1

Scozia (5-4-1): Gunn; Ralston (83′ McLean), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (89′ Morgan); McGinn (76′ Armstrong), Gilmour (83′ Christie), McGregor, McTominay; Adams (76′ Shankland). CT: Clarke

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Botka, Orban, Dardai (74′ Szalai); Bolla (86′ Csoboth), Styles (61′ A. Nagy), Schafer, Kerkez (86′ Z. Nagy); Szoboszlai, Sallai; Varga (74′ Adam). CT: Rossi

Marcatori: 100′ Csoboth

Arbitro: Tello (ARG)

Ammoniti: Styles, Orban, Schafer, McTominay (salta la prossima), Kleinheisler (in panchina) e Csoboth

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.