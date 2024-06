Video Gol Highlights Scozia-Svizzera 1-1: sintesi 19-06-2024

Il Risultato di Scozia-Svizzera 1-1, 2° giornata Gruppo A: contro un avversario totalmente diversa dall’esordio, gli elvetici soffrono e vanno sotto, ma riescono presto a recuperare e strappano un buon punto. Ottimo, addirittura, per la Scozia, che è ancora in corsa per essere ripescata tra le migliori terze.

La Scozia passa ben presto in vantaggio con McTominay (la deviazione di Schar è netta e forse decisiva, ma la UEFA ha assegnato il gol al centrocampista scozzese), ma Shaqiri inventa il pareggio già prima della mezz’ora di gioco.

La Sintesi di Scozia-Svizzera 1-1

Gli scozzesi, in campo con un atteggiamento e un modulo differenti da quelli del disastroso esordio contro la Germania, partono molto bene pressando gli elvetici sin dalle prime battute e cercando spazi sulle fasce, specie quella sinistra.

Tale atteggiamento è ben presto premiato: al 13° un pallone recuperato a centrocampo scatena il contropiede che culmina con il pallone all’indietro di McGregor per l’accorrente McTominay, il cui tiro non irresistibile viene maldestramente deviato in rete da un disattento Schar che toglie il pallone dalle mani di Sommer.

La Svizzera cerca di rimediare e conquista un paio di corner in pochi minuti, ma l’unico tiro che riesce inizialmente a fare è un tiraccio da fuori di Rodriguez ampiamente a lato.

Gli scozzesi appaiono ben chiusi e gli svizzeri disordinati nella proposta di gioco e così è un altro episodio estemporaneo a cambiare di nuovo il risultato: un retropassaggio errato di Ralston fa sì che la sfera pervenga a Shaqiri, che carica il sinistro e dalla trequarti rilascia un missile diretto all’incrocio o quasi. Gran gol, ma che errore di Ralston.

Le operazioni sono ora in mano ai rossocrociati, che dopo la mezz’ora mancano il raddoppio con Ndoye. Il “bolognese“, smarcato in area da un compagno con il tacco, dribbla un avversario e prova il destro a giro trovando la gran parata di Gunn. Dal corner successivo nasce la rete dello stesso Ndoye, ma è in offside netto e il risultato non cambia.

La Scozia si riaffaccia in avanti al 41° con un tentativo di Che Adams ben parato da Sommer, mentre la Svizzera è ancora pericolosa poco dopo con un tiro di Xhaka che termina allo stesso modo.

Nulla accade nei minuti restanti, compresi i tre di recupero. Finiti questi, il signor Kruzliak fischia due volte.

Meno intensa la ripresa, almeno fino allo scoccare dell’ora di gioco nella quale la Svizzera sfiora il vantaggio con Ndoye, che fa tutto bene, sposta avanti il pallone con il tacco e si presenta a Gunn in uscita calciando, però, clamorosamente fuori.

Al minuto 67 ha un’occasione enorme anche la Scozia con Henley, che sugli sviluppi di un corner sovrasta Widmer e di testa colpisce il palo. Un quarto d’ora dopo una chance ce l’ha anche McTominay, che prova la girata al volo colpendo in pieno Sierro.

A sfiorare la rete nei minuti conclusiviper la Svizzera è un subentrati: Amdouni, entrato per Ndoye, poco prima del 90° di testa manca la porta di poco su traversoneda calcio piazzato; infine, la Scozia si rende ancora pericolosissima con una mischia in area con cross spazzato via di Robertson e tiro alto di McGregor. E con questo è tutto.

Il Tabellino di Scozia-Svizzera 1-1

Scozia (5-4-1): Gunn; Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (61′ McKenna), Robertson; McTominay, Gilmour (79′ McLean), McGregor, McGinn (90′ Christie); Adams (90′ Shankland). CT: Clarke

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer (86′ Stergiou), Freuler (75′ Sierro), Xhaka, Shaqiri (60′ Embolo); Aebischer, Vargas (75′ Rieder); Ndoye (86′ Amdouni). CT: Murat Yakin

Marcatori: 13′ McTominay e 26′ Shaqiri

Arbitro: Kruzliak (SVK)

Ammoniti: Rodriguez, McTominay, McKenna e McGinn

