Video Gol Highlights Sassuolo-Venezia 3-1: Sintesi 23-10-2021

Il Sassuolo batte in rimonta il Venezia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel secondo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A.

Gli emiliani tornano alla vittoria dopo due partite, fermando i veneti, che arrivavano alla sfida da tre risultati utili consecutivi e ben cinque punti conquistati nelle ultime cinque partite.

Sintesi di Sassuolo-Venezia 3-1

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono molto brave nel possesso palla, ma sono attente in fase difensive.

Dopo un tentativo di Henry, al 33′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Okereke con un magnifico destro a giro sul secondo palo.

Grande reazione da parte dei padroni di casa, che tornano subito in partita pareggiando al 37′ minuto con il solito capitan Berardi al termine di una bellissima azione personale.

Nel finale succede di tutto e di più, visto che entrambe le squadre vogliono chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio, ma questa volta Okereke, Berardi e Raspadori non trovano la giocata vincente.

Il secondo tempo continua ad essere molto bello, ma i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti si abbassano un po’ troppo.

Dopo un tentativo di Scamacca, al 50′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con l’autogol di Henry, su sviluppi di un calcio d’angolo, sfortunato a deviare nella propria porta per anticipare Ferrari.

Gli ospiti non sembrano avere la forza per reagire, vanno in completa balia dei padroni di casa, che dominano in lungo ed in largo rendendosi pericolosi ancora con Rogerio e Berardi.

E’ solo questione di tempo per il terzo gol, che arriva al 66′ minuto, firmato da Frattesi, servito da una bellissima verticalizzazione di Raspadori.

Gli ospiti provano a riprendersi, ma il VAR annulla addirittura due gol a Forte, al 73′ minuto e al 79′ minuto, per posizione di fuorigioco, e Lopez salva sulla linea sul più bello, ma rischiano di subire il poker con il contropiede di Muldur.

Tabellino di Sassuolo-Venezia 3-1

Marcatori: 32’ p.t. Okereke (V), 36’ p.t. Berardi (S), 5’ s.t. Henry (V. aut.), 21’ s.t. Frattesi (S)



Assist: 32’ p.t. Ampadu (V), 36’ p.t. Traorè (S), 5’ s.t. Traorè (S), 21’ s.t. Raspadori (S)







Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (23’ s.t. Ayhan), Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi (37’s.t. Muldur); Berardi (37’ s.t. Henrique), Raspadori, Djuricic (27’ s.t. Traorè); Scamacca (23’ s.t. Defrel). All. Dionisi





Venezia (4-4-2): Romero; Ebuehi (22’ s.t. Mazzocchi), Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj (12’ s.t. Sigurdsson), Ampadu (22’ s.t. Tessmann), Busio (1’ s.t. Peretz), Kiyine; Okereke, Henry (12’ s.t. Forte). All. Zanetti

Arbitro: Sig. Di Martino di Teramo





Ammoniti: 9’ p.t. Crnigoj (V), 38’ p.t. Henry (V)

