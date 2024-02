Video Gol Highlights Sassuolo-Torino 1-1 : Sintesi 10-02-2024

Video Gol e Highlights di Sassuolo-Torino 1-1, 24ª giornata di Serie A: alla rete iniziale di Pinamonti, risponde immediatamente Zapata. Pareggio più che positivo per il Sassuolo che avanza a 20 punti, + 2 dal terz’ultimo posto. Ennesima occasione persa per il Torino che manca quel salto di qualità, fondamentale per puntare all’Europa, non lontana ma difficilmente realizzabile.

Pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel posticipo serale della 24ª di Serie A. Emiliani salgono a 20 punti, piemontesi invece a 33 punti.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi si è presentato per questa delicata sfida contro il Torino con qualche novità: fuori Boloca e Castellejo e dentro il giovane Lipani e Bajrami. Assente per infortunio Berardi, neroverdi partono con il 4-2-3-1, con Pinamonti unica punta.

Dall’altra parte il Torino, dopo le polemiche settimanali per via del pareggio interno contro la Salernitana, Ivan Juric schiera dal primo minuto Lovato con Tameze preferito a Ricci e Ilic che sostituisce l’influenzato Linetty. Granata offensivi con il classico 3-5-2, con Zapata e Sanabria coppia d’attacco e Vlasic subito dietro.

Sintesi Sassuolo-Torino 1-1:

Primo tempo

Inizio scoppiettante dell’incontro. Sassuolo subito in vantaggio di testa con Pinamonti, ottavo centro in Serie A, che sfrutta il cross di Pedersen e l’indecisione di Lovato e del portiere granata. Già al 5′, il risultato si è sbloccato: Sassuolo-Torino 1-0

Torino pareggia immediatamente con Zapata su assist di Bellanova, quarto stagionale, lanciato in profondità da Vlasic. Per l’attaccante granata decimo centro al Sassuolo, sua vittima preferita. Al 9′ il Torino riprende il Sassuolo: 1-1

Primo tempo che si conclude in parità, con un Torino leggermente superiore che non sfrutta le occasioni con Zapata e Vlasic. Sassuolo sempre dentro il match con tanto pressing e corsa e dopo l’iniziale vantaggio si rende pericoloso solo su calcio piazzato nel finale di Bajrami, con Milinkovic-Savic che si distende sventando il pericolo.

Primi 45' decisi dai due bomber: Pinamonti e Duvan! 🔥#SassuoloTorino pic.twitter.com/nncWPJXvlO — Lega Serie A (@SerieA) February 10, 2024

Secondo tempo

Nella ripresa tanto possesso palla per il Torino, ma è il Sassuolo ad essere più pericoloso con Milinkovic-Savic attento sul tiro ravvicinato di Laurienté.

Il ritmo della partita cala vistosamente e diventa noioso, come il titolo della canzone di Angelina Mango a Sanremo. Unico sussulto nel finale, quando un imperioso Consigli salva su un colpo di testa di Zapata.

Finisce in parità un incontro piacevole più nel primo tempo che nella ripresa. Il mister del Sassuolo, Dionisi dovrebbe aver allontanato le voci di un suo possibile esonero. Per il Torino, in ottica europea altri 2 punti persi, che sommati a quelli contro la Salernitana diventano 4, troppi per sperare per salire in classifica, che rimane quella di metà classifica. La squadra di Juric rimane la terza difesa meno battuta, ma per quel salto di qualità dovrebbe migliorare le rete realizzate: terz’ultimo attacco.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Torino 1-2:

Tabellino di Sassuolo-Torino 1-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (st 45+4′ Tressoldi), Viti, Doig (st 45+4′ Ferrari); Lipani (st 27′ Racic), Henrique; Bajrami (st 27′ Defrel), Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti (st 43′ Mulattieri). A disp. Cragno, Pegolo, Missori, Kumbulla, Castillejo, Ceide. All. Dionisi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato (st 37′ Sazonov), Rodriguez (pt 20′ Masina); Bellanova (st 37′ Vojvoda), Tameze, Ilic (st 28′ Ricci), Lazaro; Vlasic; Sanabria (st 28′ Okereke), Zapata. A disp. Gemello, Popa, Gineitis, Njie, Savva. All. Juric.

Arbitro: Orsato di Schio (ass. Passeri e Costanzo; IV Perenzoni; Var Valeri: Avar Chiffi)

Marcatori: pt 5′ Pinamonti (S), pt 9′ Zapata (T)

Ammoniti: pt 33′ Doig (S), st 20′ Lovato (T), st 37′ Tameze (T), st 45′ Vlasic (T)