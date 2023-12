Video Gol Highlights Sassuolo – Roma 1-2 e Sintesi 03-12-2023

Video Gol e Highlights di Sassuolo – Roma 1-2, 14° Giornata Serie A: i giallorossi trovano la vittoria in rimonta grazie ai gol di Dybala su rigore e Kristensen

Finisce 2 a 1 per la Roma sul Sassuolo il match del Mapei Stadium: Dybala al 75° e Kristensen all’82° ribaltano il gol iniziale di Matheus Enrique messo a segno al 25° del primo tempo, nel mezzo l’espulsione di Boloca del Sassuolo.

Quarto risultato utile consecutivo per la Roma con 3 vittorie ed 1 pareggio nel derby con la Lazio. Con 10 punti in 4 partite i giallorossi risalgono in classifica e si prendono il 4° posto provvisorio insieme al Napoli che stasera ospita nel posticipo l’Inter.

Continua a risultati alterni la stagione del Sassuolo che dopo aver vinto ad Empoli 4 a 3 la scorsa settimana perde in casa oggi.

Il Sassuolo resta fermo a 15 punti in classifica insieme al Genoa al 14° posto a +5 sulla coppia Verona-Cagliari che sono al terzultimo posto.

Sintesi di Sassuolo – Roma 1-2:

Dionisi manda in campo il suo Sassuolo con il 4-2-3-1 con Consigli in porta e davanti a lui Erlic e Tressoldi centrali con Toljan a destra e Vina a sinistra. A centrocampo ci sono Boloca e Matheus Enrique. In attacco Pinamonti punta centrale supportato da Thorstvedt, Berardi e Laurienté.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Bove. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e Spinazzola a sinistra. In attacco la coppia formata da Dybala e Lukaku.

Al 6° minuto Paredes prova il tiro a giro da fuori ma il pallone viene respinto dalla difesa del Sassuolo.

Al 10° Spinazzola da sinistra serve Dybala che dal limite dell’area prova il sinistro ma Consigli è bravo a parare.

Al 25° il Sassuolo passa in vantaggio!

Berardi entra in area e prova il tiro di sinistro che si trasforma in un assist per Matheus Henrique che da solo batte Rui Patricio.

Nel finale di primo tempo Lulaku offre un ottimo pallone al limite a Dybala che prova il tiro di sinistro ma Consigli è bravissimo a respingere il pallone che era diretto all’incrocio dei pali!

Al 45° il Sassuolo sfiora il raddoppio! Thorsvedt entra in area di rigore e salta un difensore della Roma ma poi il suo tiro è troppo centrale e Rui Patricio salva il risultato!

Al 54° Lukaku sfiora il gol del pareggio!

Un rimpallo favorisce Azmoun che serve Lukaku in profondità che prova il tiro di destro ma Consigli para!

Al 56° sfiora il gol Azmoun che è entrato molto bene in partita!

Paredes serve Azmoun in profonditò, l’attaccante controlla di petto e prova il tiro al volo ma il suo destro finisce di poco a lato!

Al 63° c’è un brutto fallo al limite dell’area di Boloca con il piede a martello su Paredes. L’arbitro viene richiamato dal Var e caccia il cartellino rosso al centrocampista del Sassuolo!

Al 67° va al tiro ancora Azmoun ma la sua conclusione termina fuori!

Al 75° c’è un fallo di Erlic su Kristensen in area ed è calcio di rigore per la Roma.

Sul dischetto va Dybala che batte di sinistro Consigli mettendo il pallone all’angolino per l’1 a 1!

All’ 82° la Roma passa in vantaggio! Kristensen entra in area e calcia di sinistro e complice una deviazione di Tressoldi il tiro sorprende Consigli e termina in rete!

Video dei Gol e Highlights di Sassuolo – Roma 1-2:

Tabellino di Sassuolo – Roma 1-2:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (45′ st Pedersen); Boloca, Matheus Henrique; Berardi (44′ st Castillejo), Thorstvedt (36′ st Bajrami), Laurienté (20′ st Racic); Pinamonti (36′ st Defrel).

A disposizione: Cragno, Pegolo, Ferrari, Missori, Lipani, Volpato, Ceide, Mulattieri. All. Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (22′ st Lo. Pellegrini), Llorente, Ndicka; Karsdorp (1′ st Kristensen), Cristante, Paredes, Bove (1′ st Azmoun), Spinazzola (22′ st El Shaarawy); Dybala (42′ st Celik), Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Zalewski, Aouar, Pagano, Pisilli, Sanches, Belotti. All. Mourinho

MARCATORI: 25′ pt Matheus Henrique (Sassuolo), 31′ st Dybala (Roma, rig.), 37′ st Kristensen (Roma)

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova

Ammoniti: Thorstvedt, Berardi, Matheus Henrique, Erlic (Sassuolo); Kristensen (Roma)

Espulso: al 17′ st Boloca (Sassuolo).