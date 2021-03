Video Gol Highlights Sassuolo-Napoli 3-3: Sintesi 3-3-2021

Video Gol e Highlights Sassuolo-Napoli 3-3, 25° Giornata Serie A: la sblocca l’autorete di Maksimovic dopo il gol di Insigne annullato dal Var per fuorigioco, pareggia Zielinski, segna su rigore Berardi, che colpisce anche una traversa, mentre il palo ferma Caputo, pareggia Di Lorenzo, rimonta Insigne su rigore, pareggia Caputo su rigore

Il Napoli viene beffato all’ultimo minuto pareggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nell’anticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivi per i partenopei e terzo risultato utile consecutivo per gli emiliani, che evitano una sconfitta che non avrebbero meritato.

Sintesi di Sassuolo-Napoli 3-3

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine dietro la linea della palla e ripartono in maniera efficace in contropiede.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Caputo e un mezzo miracolo di Meret su Berardi, al 21′ minuto viene annullato il gol di Insigne per posizione di fuorigioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo ravvisato dal Var.

I padroni di casa provano ad accelerare e sbloccano il risultato al 34′ minuto trovando il gol del vantaggio grazie all’autorete di Maksimovic, che devia nella propria porta il cross di Berardi.

Ma grande reazione degli ospiti, che pareggiano subito al 38′ minuto con la botta di Zielinski, su sponda di Demme al termine di una bella azione corale.

Nel finale si assiste a continui capovolgimenti di fronte, ma al 46′ minuto a segnare è Berardi trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Hysaj su Caputo.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dal tentativo di reazione da parte degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco, ma si sbilanciano troppo lasciando troppi spazi ai padroni di casa, che ripartono in contropiede.

E’ Meret, però, a salvare i propri compagni, prima sul sinistro di Defrel, poi sul tentativo di tap-in vincente di Djuricic dopo l’uscita non proprio perfetta del portiere, mentre Maksimovic non riesce a trovare la porta di testa due volte sugli sviluppi di calci piazzati.

I padroni di casa fanno ciò che vogliono in contropiede, ma il sinistro di Berardi spacca la traversa e il palo ferma un destro a botta sicura di Caputo.

Al 72′ minuto gli ospiti trovano l’immeritato gol del pareggio con Di Lorenzo, su assist di Insigne, con dormita generale e colpevole della difesa avversaria.

I padroni di casa si sentono beffati, ma si dimostrano deconcentrati in fase difensiva, soprattutto Ferrari, che rischia la fritta nel tentativo di retropassaggio, sul quale si fionda Fabian Ruiz, ma trova il miracolo di Consigli.

Nel finale succede di tutto: prima, al 90′ minuto Insigne completa la rimonta ribaltando il risultato su calcio di rigore, fischiato dall’arbitro per fallo di Haraslin su Di Lorenzo.

Poi, al 94′ minuto i padroni di casa pareggiano con Caputo, altro rigore, questa volta per fallo di Manolas su Haraslin.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Napoli 3-3

https://hofoot.elhighlights.com/embed/xArR2uVtNevBg

Tabellino di Sassuolo-Napoli 3-3

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 6 (28′ st Toljan 6), Marlon 5,5, Ferrari 5,5, Rogerio 6,5; Lopez 6 (39′ st Obiang sv), Locatelli 6,5; Berardi 7,5 (39′ st Oddei sv), Djuricic 6,5 (39′ st Haraslin 6), Defrel 6,5 (33′ st Traoré sv); Caputo 6,5. A disp.: Pegolo, Turati, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Raspadori, Kyriakopoulos. All.: De Zerbi 7.

Napoli (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 7, Maksimovic 5 (40′ st Manolas 5), Rrahmani 5,5, Hysaj 5 (28′ st Ghoulam 6); Ruiz 5,5, Demme 6 (28′ st Bakayoko 6), Zielinski 6,5 (40′ st Lobotka sv); Politano 5,5, Mertens 5 (22′ st Elmas 6), Insigne 7. A disp.: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, D’Agostino, Cioffi. All.: Gattuso 6.

Arbitro: Marini

Marcatori: 34′ aut. Maksimovic (N), 38′ Zielinski (N), 46′ rig. Berardi (S), 27′ st Di Lorenzo (N), 45′ st rig. Insigne (N), 50′ st rig. Caputo (S)

Ammoniti: Djuricic, Marlon (S); Demme, Ghoulam (N)

Espulsi: nessuno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

