Video Gol Highlights Sassuolo-Napoli 0-2: Sintesi 17-2-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Napoli 0-2, 23° Giornata Serie A: segnano Osimhen e Kvaratskhelia

Il Napoli batte abbastanza agevolmente il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nell’anticipo del venerdì della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Settima vittoria consecutiva per la capolista, addirittura a quota sessantadue punti in classifica.

Mentre gli emiliani si fermano dopo quattro risultati utili consecutivi fermandosi a quota ventiquattro punti in classifica.

Sintesi di Sassuolo-Napoli 0-2

Out Toljan per Alessio Dionisi, che recupera Rogerio in difesa, dove conferma Ruan e Zortea con Erlic a protezione di Consigli, mentre preferisce non rischiare Berardi e Pinamonti, sostituiti da Bajrami e Defrel nel tridente d’attacco completato da Lauriente, con Maxime Lopez, Matheus Henrique e Frattesi in mediana.

Assente il solo Raspadori per Luciano Spalletti, che fa un po’ di turnover con Olivera in difesa al fianco di Rrahmani, Kim e Di Lorenzo davanti a Meret, il ritorno di Elmas in mediana dal primo minuto con Lobotka e Anguissa e si rivede anche Politano nel tridente d’attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti pressano con aggressività e sfruttano gli spazi che gli avversari lasciano incoscientemente tra centrocampo e difesa.

Al 12′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con una meravigliosa giocata di Kvaratskhelia, che trova il gol del vantaggio al termine di un coast-to-coast con doppio dribbling e tiro a giro finale.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro ed attaccano a testa bassa, ma vengono fermati dal palo con Lauriente, che ci riprova anche dopo il clamoroso palo di Osimhen.

E’ solo il preludio per il gol del raddoppio, proprio Osimhen, che al 33′ minuto spara sul primo palo un bolide che coglie impreparato un disattento Consigli.

Nel finale succede di tutto con il colpo di testa a fil di palo di Osimhen e la rete annullata a Lauriente, che verrà anche ammonito, al 43′ minuto grazie all’intervento del VAR per fuorigioco di Defrel sull’imbeccata di Frattesi.

Non cambia molto il copione della partita in un secondo tempo che vede gli ospiti più in possesso palla ed in gestione, mentre i padroni di casa provano a sfruttare in contropiede.

Il più pericoloso è il solito Osimhen, che si divora di tutto davanti al portiere, mentre vengono ammoniti Elmas e Zielinski, entrato al posto di Politano, tra le sostituzioni che vedono coinvolti Pinamonti, Ndombele, Lozano, Ceide e Thorstvedt subentrare per Defrel, Anguissa, Kvaratskhelia, Bajrami e Matheus Henrique.

CI prova proprio Ceide, che non trova la porta da buona posizione, prima dell’entrata in campo di Alvarez, Obiang, Zerbin e Simeone al posto di Frattesi, Maxime Lopez, Osimhen e Elmas.

Nel finale arriva anche il tris di Simeone al 94′ minuto, colpo di testa perfetto su cross al bacio di Lozano, ma ancora una volta protagonista il fuorigioco semiautomatico, che cancella tutto.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Napoli 0-2:

Tabellino di Sassuolo-Napoli 0-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5,5; Zortea 5,5, Erlic 4,5, Ruan 5, Rogerio 5,5; Frattesi 6 (40′ st Alvarez sv), Lopez 5,5 (40′ st Obiang sv), Henrique 5,5 (33′ st Ceide 6); Bajrami 5 (33′ st Thorstvedt sv), Defrel 5,5 (12′ st Pinamonti 5,5), Laurienté 6. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Muldur, Harroui, Berardi, D’andrea. All.: Dionisi 5,5.



Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Olivera 6,5; Anguissa 5,5 (33′ st Ndombélé sv), Lobotka 6,5, Elmas 6 (39′ st Zerbin sv); Politano 6 (13′ st Zielinski 6), Osimhen 7,5 (39′ st Simeone sv), Kvaratskhelia 7,5 (33′ st Lozano sv). A disp.: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Gaetano. All.: Spalletti 7,5.



Arbitro: Colombo

Marcatori: 12′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen

Ammoniti: Laurienté, Lopez (S); Elmas, Zielinski (N)

Espulsi: nessuno