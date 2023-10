Video Gol Highlights Sassuolo-Monza 0-1: Sintesi 2-10-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Monza 0-1, 7° Giornata Serie A: segna Colombo

Il Monza batte il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A.

I brianzoli tornano alla vittoria dopo quattro partite, in cui avevano collezionato tre punti, senza contare che è il quarto risultato utile consecutivo, mentre gli emiliani frenano dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Sassuolo-Monza 0-1

Out Alvarez per Alessio Dionisi, che schiera Ruan, Erlic, Toljan e Matias Vina in difesa davanti a Consigli, spazio a Thorstvedt in mediana con Matheus Henrique e Boloca, confermato Pinamonti nel tridente d’attacco con Lauriente e Berardi.

Non ci sono Bettella, Caprari e Lamanna per Raffaele Palladino, che punta su Carboni, Pablo Marì e Caldirola in difesa a protezione di Di Gregorio, confermati Kyriakopoulos e Colpani con Gagliardini, Pessina e Ciurria, così come in attacco Dany Mota in coppia con Colombo.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Meglio i padroni di casa come possesso palla, ma gli ospiti sono equilibrati e compatti in fase difensiva e qualitativi nel ribaltare l’azione in contropiede.

Sono tantissime le occasioni costruite da Pinamonti, Berardi, Lauriente, Ciurria, Colombo e un Thorstvedt in serata di grazia, ma manca sempre un po’ di cinismo e precisione, senza contare le grandi parate di Di Gregorio e Consigli, sempre attenti e sul pezzo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bajrami al posto di Thorstvedt e sembra cambiare qualcosa, visto che l’essere più offensivi dei padroni di casa lascia spazi che gli ospiti sono bravissimi a sfruttare.

Gli ospiti si divorano più volte la rete con Colpani, Kyriakopoulos e Colombo, il quale trova l’ottima parata di Consigli tra le sostituzioni che vedono coinvolti Machin, D’Ambrosio, Pedersen e Mulattieri subentrare per Pessina, Carboni, Matias Vina e Pinamonti.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 66′ minuto quando gli ospiti sbloccano il risultato con Colombo, che trova il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione personale.

La firma su #SassuoloMonza è di Lorenzo Colombo ✍️📷🔥 pic.twitter.com/gMPh6Qu2Cn — Lega Serie A (@SerieA) October 2, 2023

Spazio a Ferrari, Vignato, Birindelli, Papu Gomez e Castillejo al posto di Ruan, Dany Mota, Colpani, Kyriakopoulos e Matheus Henrique.

Dopo i tentativi di Birindelli e Mulattieri, al 86′ minuto gli ospiti raddoppierebbero con Colombo, ma la doppietta viene cancellata dal VAR per posizione di fuorigioco.

Nel finale i padroni di casa provano l’assedio totale alla porta di Di Gregorio, ma Lauriente e Ferrari si divorano il possibile pareggio proprio sul più bello.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Monza 0-1:

Tabellino di Sassuolo-Monza 0-1

Marcatori: 65’ Colombo (M)

Assist: 65’ Caldirola (M)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (67’ Ferrari), Vina (59’ Pedersen); M. Henrique (81’ Castillejo), Boloca; Berardi, Thorstvedt (46’ Bajrami), Laurienté; Pinamonti (59’ Mulattieri). All. Dionisi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Carboni (53’ D’Ambrosio); Ciurria, Pessina (53’ Machin), Gagliardini, Kyriakopoulos (75’ P. Gomez); Colpani (70’ Birindelli), Mota (70’ Vignato); Colombo. All. Palladino

Arbitro: Sig. Zufferli di Udine