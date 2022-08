Video Gol Highlights Sassuolo-Milan 0-0: sintesi 30-08-2022

Video Gol e Highlights Sassuolo-Milan 0-0: i rossoneri giocano male e vengono fermati da un avversario ben messo in campo.

Maignan para un rigore a Berardi al 23° salvando i suoi, che si rendono pericolosi molto di rado e sbagliano tantissimo in termini di gestione e ultimo passaggio. Ci vorrà ben altro sabato pomeriggio nel derby.

La Sintesi di Sassuolo-Milan 0-0

Il Milan è da subito al comando delle operazioni, palleggiando senza problemi e costringendo il Sassuolo nella propria metà campo per larghi tratti, riuscendo anche a creare un paio di occasioni interessanti con Pobega e Leao, con il secondo che calcia alto su cross del primo, e con Diaz, che calcia in diagonale senza successo.

Tuttavia, a parte questi tentativi, i rossoneri mancano di cinismo, sbagliano troppo in fase di rifinitura e concedono qualcosa di troppo agli esterni sinistri neroverdi e al 20° è ingenuo Saelemaekers a tirare giù in area Kyriakopoulos provocando il fischio fatale di Ayroldi.

Berardi, giustiziere del Milan con 10 centri dal 2014 al 2021, si presenta sul dischetto e cerca l’angolo alla destra di Maignan, ma non angola a sufficienza e il portiere francese è bravissimo a respingere il tiro del numero 10.

La seconda metà del parziale è priva di azioni degne di nota, essendo i sassuolesi impegnati più a randellare qualunque avversario capiti loro a tiro che a creare qualcosa di buono e i milanisti stranamente deconcentrati e contratti.

Si vedono dei tiri inguardabili e nulla più, tra cui quello al volo di Kyriakopulos su respinta corta di Florenzi e terminato in curva.

E’, in teoria, il Sassuolo la squadra più propositiva nei minuti finali, ma al 40° il Milan ha una buona chance in contropiede che Giroud spreca con un pessimo sinistro dal limite. Va detto, però, che il contropiede è stato mal orchestrato da Diaz.

L’ultima occasione del tempo è per i padroni di casa: nel primo dei due minuti di recupero concessi è ancora bravo Maignan su un colpo di testa di Frattesi invitato all’inserimento da Toljan. Subito dopo, le squadre tornano negli spogliatoi.

I ritmi continuano ad essere blandi e il Milan sterile anche nella ripresa, anche se esce per infortunio lo spauracchio Berardi per infortunio al flessore. Il primo tiro pericoloso è di Thorstvedt, che al 56° cerca la porta con un rasoterra dal limite che non impensierisce Maignan.

Dopo una lunga fase di manate e scorrettezze reciproche, il Milan si rifà sotto rendendosi insidioso al 66° con cross lungo di Leao e contro-cross di Messias sul quale Giroud non riesce ad arrivare.

Leao, dopo una partita pressoché anonima, si risveglia dal letargo e negli ultimi venti minuti inizia a sciorinare il suo repertorio, ma con poca fortuna poiché o è impreciso o tira addosso al muro neroverde.

I cambi modificano la fisionomia dei rossoneri, che nell’ultimo quarto d’ora presentano De Ketelaere unica punta al posto di Giroud rimpiazzato da Adli, ma non funziona nulla. Nemmeno il Sassuolo, comunque, si rende pericoloso.

Intorno al 90° Florenzi si stira e deve abbandonare la contesa lasciando in dieci gli ospiti, che non possono più effettuare sostituzioni e devono stringere i denti fino addirittura al 97° visto il recupero abbondante di, appunto, 420 secondi.

Al 94° Leao riceve palla al limite dell’area, ma stasera non riesce proprio a dare precisione ai propri tiri e Consigli para facilmente. Lo 0-0 resta fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Milan 0-0:

Il Tabellino di Sassuolo-Milan 0-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (69′ Harroui), Maxime Lopez, Thorstvedt (69′ Matheus Henrique); Berardi (52′ Defrel), Pinamonti (84′ Alvarez), Kyriakopoulos (84′ Marchizza). Allenatore: Dionisi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer (80′ Kalulu), Tomori, Hernandez; Pobega (57′ Tonali), Bennacer; Saelemaekers (57′ Messias), Diaz (57′ De Ketelaere), Leao; Giroud (73′ Adli). Allenatore: Pioli

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Hernandez, Saelemaekers, Frattesi, Maxime Lopez, Ferrari e Defrel

Note: al 23′ Maignan respinge un rigore a Berardi