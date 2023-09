Video Gol Highlights Sassuolo-Juventus 4-2: Sintesi 23-9-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Juventus 4-2, 5° Giornata Serie A: segnano Lauriente, Berardi, Chiesa e Pinamonti, autorete per Vina e Gatti

Il Sassuolo batte la Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nell’anticipo pomeridiano del sabato della quinta giornata di Serie A.

Prima sconfitta in campionato dopo quattro risultati utili consecutivi per i bianconeri, che hanno dieci punti, mentre è la seconda vittoria in stagione per gli emiliani, che si portano a quota sei punti in classifica.

Sintesi di Sassuolo-Juventus 4-2

Out Alvarez e Consigli per Alessio Dionisi, che schiera Toljan, Ruan, Erlic e Vina in difesa a protezione di Cragno, confermato Boloca con Matheus Henrique, così come il quartetto in attacco costituito da Bajrami, Berardi e Lauriente alle spalle di Pinamonti unica punta.

Non ci sono Alex Sandro, De Sciglio e Pogba per Massimiliano Allegri, che punta su Gatti, Bremer e Danilo in difesa davanti a Szczesny, confermati McKennie, Miretti e Kostic a centrocampo con Locatelli e Rabiot, mentre in attacco il solito Chiesa con Vlahovic.

E’ una partita davvero divertente nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno un buon possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza, riuscendo spesso a ripartire in contropiede.

Dopo un paio di bei tentativi di Rabiot, al 13′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Lauriente, che trova il gol del vantaggio con una conclusione dal limite dell’area di rigore e grazie alla papera di Szczesny.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che si riversano nella metà campo avversaria, prendono in mano il pallino del gioco e al 21′ minuto pareggiano con l’autogol di Vina, che devia nella propria porta la palla per anticipare McKennie sul cross di Chiesa.

La partita diventa molto equilibrata e vive di sprazzi improvvisi, come il tiro a fil di palo di Locatelli e l’ammonizione di Rabiot.

Nel finale al 42′ minuto i padroni di casa tornano in vantaggio con il bellissimo sinistro da fuori area di rigore di Berardi, al termine di una bella sgroppata di Matheus Henrique.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Viti, Fagioli e Iling-Junior al posto di Ruan, Miretti e Kostic.

Gli ospiti provano a reagire, ma soffrono tantissimo il pressing dei padroni di casa, che potrebbero sicuramente sfruttare meglio i tantissimi errori degli avversari in fase di impostazione.

Vengono ammoniti, Boloca, Danilo e Berardi, la punizione di Chiesa sfiora il palo, entra anche Weah, ma a divorarsi la possibilità doppietta è Lauriente, su assist fantascientifico di Berardi.

Dopo il giallo per Vina e l’errore sotto porta di Vlahovic, sostituito da Kean, è Chiesa a pareggiare al 78′ minuto, su assist perfetto di Fagioli.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che tornano in vantaggio al 82′ minuto con Pinamonti, anche ammonito, che ribadisce in rete la palla dopo la parata di Szczesny sulla conclusione di Lauriente.

Nel finale entrano anche Defrel, Milik, Pedersen e Castillejo per Pinamonti, Locatelli, Bajrami e Lauriente, e Cragno è miracoloso su Kean prima e Chiesa poi, con la traversa a fermare clamorosamente Defrel e la seconda autorete di giornata al 95′ minuto, questa volta di Gatti con un tentativo di retropassaggio.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Juventus 4-2:

Tabellino di Sassuolo-Juventus 4-2

Marcatori: 12’ Laurienté (S), 21’ Vina (aut.), 40’ Berardi (S), 77’ Chiesa (J), 81’ Pinamonti (S), 90’ + 4’ Gatti (J)

Assist: 40’ Henrique (S), 77’ Fagioli (J)

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi (46’ Viti), Vina (90’ Ferrari); M. Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami (84’ Defrel), Laurienté (84’ Pedersen); Pinamonti (84’ Castillejo). All. Dionisi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (58’ Weah), Miretti (46’ Fagioli), Locatelli (82’ Milik), Rabiot, Kostic (46’ Iling-Junior); Chiesa, Vlahovic (75’ Kean). All. Allegri

Arbitro: Sig. Colombo

Ammoniti: 35’ Rabiot (J), 51’ Boloca (S), 55’ Danilo (J), 57’ Berardi (S), 63’ Vina (S)