Video Gol Highlights Sassuolo-Juventus 3-3 e sintesi 15-07-2020

Risultato Sassuolo-Juventus 3-3: finisce con un pareggio spettacolare la sfida tra gli uomini di De Zerbi e quelli di Sarri. Un punto che sta stretto più ai neroverdi che ai bianconeri. L’Atalanta seconda in classifica dista ora solo 7 punti dalla Vecchia Signora.

Al Mapei Stadium, un ottimo Sassuolo mette alle strette una non irresistibile Juventus e si mangia le mani per un pareggio che sa di beffa. Per quanto fatto vedere infatti, i neroverdi avrebbero meritato ampiamente la vittoria.

Secondo pareggio consecutivo invece per i bianconeri di Maurizio Sarri che, a 5 giornate dalla fine, hanno ora solo 7 punti di vantaggio sull’inarrestabile Atalanta di Gian Piero Gasperini.

5 minuti e la Juventus è già in vantaggio: Danilo, su calcio d’angolo di Pjanic, schiaccia bene di testa e batte Consigli per il vantaggio bianconero. 7 minuti più tardi Higuain raddoppia: Pjanic serve l’argentino con una palla deliziosa che l’ex Real Madrid, a tu per tu con l’estremo difensore neroverde, non fallisce; è 0-2. Al 24′ e al 28′ si vede il Sassuolo che ci prova prima con Muldur e poi con Berardi, ma Szczesny è attento e sventa entrambe le minacce. Al 32′ gli uomini De Zerbi accorciano le distanze con Djuricic che trasforma in rete una palla perfetta servitagli da Caputo. Nei minuti di recupero della prima frazione c’è tempo per un tentativo di Cristiano Ronaldo che però finisce alto.

Il secondo tempo inizia praticamente con il pareggio del Sassuolo che trova il gol del 2-2 con una splendida punizione di Berardi: siamo al 50′. Due minuti dopo i neroverdi passano in vantaggio con un’azione che si sviluppa sull’asse Berardi–Caputo con quest’ultimo che appoggia in rete, a porta vuota, il gol del 3-2. Al 59′ Bernardeschi avanza sulla destra e mette in mezzo un bel cross che trova il bel intervento di testa di Rabiot che però non riesce a battere Consigli. Al 63′ la Juventus trova il gol del 3-3 con Alex Sandro che, su calcio d’angolo di Bentancur, anticipa Peluso sul primo palo e di testa batte l’incolpevole Consigli. Al 83′ Traore prima e Boga poi vanno vicini al gol, ma la difesa juventina chiude bene e sventa la minaccia. Dopo 5 minuti di recupero, Valeri fischia la fine: Sassuolo-Juventus finisce 3-3.

Il tabellino di Sassuolo-Juventus 3-3, 15-07-2020

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (75′ Marlon), Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli (67′ Bourabia), Locatelli; Boga (85′ Raspadori), Djuricic (67′ Traore), Berardi (86′ Ferrari); Caputo.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (46′ Rugani), Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (54′ Rabiot), Matuidi (85′ Ramsey) ; Bernardeschi (61′ Douglas Costa), Higuain (54′ Dybala), Ronaldo.

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Valeri

Marcatori: 5′ Danilo (J), 12′ Higuain (J), 29′ Djuricic (S), 50′ Berardi (S), 53′ Caputo (S), 63′ Alex Sandro (J)

Ammoniti: 42′ Magnanelli (S), 45′ PT Bernardeschi (J), 53′ Kyriakopoulos (S), 58′ Berardi (S), 61′ Ronaldo (J) 80′ Bonucci (J) dalla panchina

Espulsi:

