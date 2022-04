Video Gol Highlights Sassuolo-Juventus 1-2: Sintesi 25-4-2022

Video Gol e Highlights Sassuolo-Juventus 1-2, 34° Giornata Serie A: segnano Raspadori, Dybala e Kean

La Juventus batte in rimonta il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel posticipo serale del lunedì della trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i bianconeri, che si portano a quota sessantasei punti, un solo punti di distanza dal terzo posto e un vantaggio di otto punti sulla quinti in classifica.

Seconda sconfitta consecutiva per gli emiliani, che restano decimi in classifica con quarantasei punti, dieci punti di distanza dalla zona europea.

Sintesi di Sassuolo-Juventus 1-2

Out Toljan, Romagna e Harroui per Alessio Dionisi, che schiera Muldur in difesa con Chiriches, Ahyan e Kyriakopoulos a protezione di Consigli, mentre per il resto ci sono i titolarissimi con Maxime Lopez e Frattesi in mediana, sulla trequarti il trio costituito da Traore, Berardi e Raspadori alle spalle di Scamacca unica punta.

Non ci sono Ake, Arthur, Chiesa, Cuadrado Kaio Jorge, Locatelli e Mckennie per Massimiliano Allegri, che punta su De Sciglio, Rugani e Bonucci in difesa al fianco di Alex Sandro davanti a Szczesny, mentre in mediana sono confermati Rabiot, Danilo e Zakaria e sulla fascia destra Bernardeschi. In attacco giocano Dybala e Morata.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. A fare possesso palla sono i padroni di casa, ma gli ospiti non si limitano a difendere, visto che sono sempre letali nel ripartire in contropiede.

Dopo una conclusione imprecisa di Morata, i padroni di casa si rendono più volte pericolosi con Raspadori, Frattesi, Scamacca e Berardi, ma Szczesny fa buona guardia, mentre Zakaria e Dybala non riescono a trovare la porta in una mischia in area di rigore.

Al 39′ minuto i padroni di casa sbloccano meritatamente il risultato trovando il gol del vantaggio con Raspadori, al termine di una bellissima triangolazione con Traore e Berardi.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, si riversano nella metà campo degli avversari, trovando il gol del pareggio al 45′ minuto con un sinistro eccezionale di Dybala all’incrocio, su assist di Zakaria, bravo a seguire il movimento di Morata, e viene ammonito Maxime Lopez per proteste.

💥️ ⚪️⚫️ GOOOLLLL ⚪️⚫️ 💥@PauDybala_JR con una sassata sotto la traversa trova il gol del pareggio ⚽️✨#SassuoloJuve 1-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) April 25, 2022

Anche il secondo tempo è molto bello e divertente, visto che le due squadre giocano a viso aperto per cercare la giocata vincente.

Cresce tantissimo Muldur, che più volte impegna Szczesny, mentre Consigli è salvifico su Morata poco prima dell’ammonizione di Scamacca e Kyriakopoulos.

Entrano Vlahovic, Kean e Chiellini al posto di Dybala, Rugani e Morata, che poco prima aveva chiamato all’attenzione Consigli, mentre Frattesi e Kyriakopoulos, poco prima di uscire, senza creare grandi pericoli.

La palla gol del vantaggio sarebbe sulla testa di Kean, ma Consigli compie un vero e proprio miracolo prima del ritorno in campo di Djuricic al posto di Traore, mentre Defrel subentra per Berardi, Matheus Henrique sostituisce Frattesi, impreciso poco prima, e Bernardeschi viene sostituito per Miretti.

Nel finale ci provano più gli ospiti con Scamacca, bravo Szczesny, ma alza la saracinesca anche Consigli risultando ancora una volta decisivo su Rabiot, prima del gol vittoria di Kean, anche ammonito, al 89′ minuto, un bel diagonale di sinistro su sponda di Alex Sandro.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Juventus 1-2:

Tabellino di Sassuolo-Juventus 1-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi (43′ st Henrique), Maxime Lopez; Berardi (34′ st Defrel), Raspadori, Traoré (34′ st Djuricic); Scamacca. A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Ciervo, Peluso, Ceide, Ferrari, Tressoldi. All.: Dionisi



Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani (9′ st Chiellini), Alex Sandro; Bernardeschi (43′ st Miretti), Zakaria, Danilo, Rabiot; Dybala (10′ st Vlahovic), Morata (22′ st Kean). A disp.: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Pellegrini, Zuelli. All.: Allegri



Arbitro: Maresca

Marcatori: 39′ Raspadori (S), 45′ Dybala (J), 43′ st Kean (J)

Ammoniti: Scamacca (S), De Sciglio (J), Kean (J)

Espulsi:

Note: