Video Gol Highlights Sassuolo-Inter 1-2: Sintesi 2-10-2021

Video Gol e Highlights Sassuolo-Inter 1-2, 7° Giornata Serie A: Dzeko e Martinez rimontano Berardi

L’Inter batte il Sassuolo in rimonta al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

I nerazzurri tornano alla vittoria dopo il pareggio della scorsa settimana, mentre collezionano la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, in cui hanno conquistato solo tre punti.

Sintesi di Sassuolo-Inter 1-2

E’ una partita bellissima nel primo tempo, molto divertente e spettacolare, disputata su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre giocano a viso aperto, pressano con aggressività e ripartono più volte in contropiede ribaltando l’azione.

Da una parte ci provano Calhanoglu, Perisic e Barella, mentre dall’altra parte Defrel, Chiriches e Muldur, ma le porte restano inviolate.

Almeno fino al 22′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Berardi, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Skriniar su Boga.

Grande reazione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco e danno vita ad un vero e proprio assedio alla porta di Consigli, che si fa trovare pronto sulla conclusione di Barella, mentre Correa non trova la porta e Perisic è poco cinico al momento decisivo.

I padroni di casa non si limitano a difendere e, anzi, sfiorano il raddoppio con Lopez, sul quale Handanovic deve fare il fenomeno, ripetendosi poi su Berardi e Defrel.

Anche il secondo tempo è molto bello e divertente, visto che gli ospiti vogliono in tutti i modi pareggiare, mentre i padroni di casa non lesinano di farsi vedere in attacco.

In realtà, a sfiorare il gol sono più i padroni di casa, che non riescono ad approfittare delle tante occasioni di Djuricic, Boga, Rogerio e Berardi.

Al 58′ minuto gli ospiti trovano il gol del pareggio con Dzeko su cross perfetto di Perisic.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in balia degli ospiti, che approfittano del momento per spingere sull’acceleratore e rendersi pericolosi con Barella e Perisic.

Al 78′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con Martinez, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Consigli su Dzeko.

Nel finale c’è ancora tempo per le occasioni di Dzeko e Berardi e il gol annullato agli ospiti al 82′ minuto del bosniaco per posizione di fuorigioco.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Inter 1-2:

Tabellino di Sassuolo-Inter 1-2

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, GM Ferrari, Rogério; Maxime López, Frattesi (86′ Scamacca); Berardi, Djuricic (75′ Traoré), Boga; Defrel (64′ Raspadori). All. Alessio Dionisi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; J.Correa, Lautaro Martinez (88′ D’Ambrosio). All. Simone Inzaghi

Gol: 22′ rig. Berardi (S), 58′ Dzeko (I), 78′ rig. Lautaro (I)

Assist: 1-1 Perisic (I)

Ammoniti: Muldur (S), Perisic (I), Lopez (S), Barella (I), Raspadori (S)

