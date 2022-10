Video Gol Highlights Sassuolo-Hellas Verona 2-1: Sintesi 24-10-2022

Video Gol e Highlights Sassuolo-Hellas Verona 2-1, 11° Giornata Serie A: Lauriente e Frattesi ribaltano la rete di Ceccherini

Il Sassuolo batte l’Hellas Verona al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel posticipo del Monday Night dell’undicesima giornata di Serie A.

Gli emiliani tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e si portano a quota quindici punti in classifica.

E’ crisi totale per gli scaligeri, che confermano di aver ritrovato l’aggressività perduta, ma non i punti, visto che collezionano addirittura la sesta sconfitta consecutiva in campionato, dove rimangono fermi a quota cinque punti.

Sintesi di Sassuolo-Hellas Verona 2-1

Solite assenze per Alessio Dionisi, orfano di Berardi, Defrel, Muldur, Romagna e Ferrari. Davanti a Consigli spazio a Toljan, Erlic, Ayhan e Kyriakopoulos in difesa, mentre si vede Obiang in mediana dopo quasi un anno con Frattesi e Thorstvedt. In attacco conferma per D’Andrea nel tridente con Pinamonti e Lauriente.

Indisponibili Coppola, Cortinovis, Doig, Hrustic, Ilic e Lazovic per Salvatore Bocchetti, che schiera Hien con Ceccherini e Gunter in difesa a protezione di Montipò, c’è Depaoli sulle fasce con Faraoni, mentre viene confermato Miguel Veloso con Tameze in mediana. In attacco giocano Verdi, Henry e Piccoli.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto intensi. I padroni di casa mostrano grandissima qualità nel possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine, pressano con aggressività e ripartono in contropiede.

Neanche il tempo di iniziare che al 2′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Ceccherini, visto che il suo tiro cross non viene toccato da Henry e beffa il portiere.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che sembrano accusare lo svantaggio e, soprattutto, non riescono ad uscire dal pressing degli ospiti, che spingono sull’acceleratore e sfiorano più volte il raddoppio con Ceccherini, poi anche ammonito e Piccoli, che si fa male e viene sostituito da Kallon.

Al 32′ minuto, però, i padroni di casa riescono a pareggiare al primo vero e proprio tiro in porta con la magia del solito Lauriente.

Gli ospiti si arrabbiano, riprendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa la porta di Consigli, graziato al 41′ minuto, visto che il VAR annulla la rete di Miguel Veloso per posizione di fuorigioco di Kallon.

Sembra cambiare il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti non hanno più la stessa energia di prima e i padroni di casa riescono a far valere la propria maggiore qualità a centrocampo.

Dopo il giallo a Erlic, i padroni di casa si rendono pericolosi con Frattesi in diverse occasioni, ma senza precisione, mentre Toljan viene fermato dal palo.

Entrano Traore, Maxime Lopez, Lasagna, Sulemana e Magnani al posto di D’Amico, Obiang, Henry, Miguel Veloso e Ceccherini.

Sembra cambiare qualcosa, visto che gli ospiti ritrovano un po’ di grinta in mezzo al campo e hanno una tripla clamorosa occasione con il tentativo di autorete di Frattesi, salvato dalla traversa, il miracolo di Consigli su Lasagna e la ribattuta imprecisa di Faraoni.

Dopo l’entrata in campo di Ceide per Lauriente, al 74′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Frattesi, che trova il gol del vantaggio completando la meravigliosa giocata di Traore.

Gli ospiti crollano, non riescono a rialzare la testa e si innervosiscono, come dimostrare l’ammonizione di Faraoni, rischiando di affondare sulle conclusioni di Maxime Lopez.

Nel finale c’è spazio anche per Djuric, che viene anche ammonito, al posto di Verdi e per una bellissima conclusione sfortunata di Pinamonti e una grande parata di Consigli su Lasagna.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Hellas Verona 2-1:

Tabellino di Sassuolo-Hellas Verona 2-1

Marcatori: 2’ p.t. Henry (V), 31’ p.t. Laurientè (S), 30’ s.t. Frattesi (S)

Assist: 2’ p.t. Ceccherini (V), 31’ p.t. Obiang (S), 30’ s.t. Traorè (S)



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang (16’ s.t. Lopez), Thorstvedt; D’Andrea (16’ s.t. Traorè), Pinamonti, Laurientè (25’ s.t. Ceide). All. Dionisi



Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini (21’ s.t. Magnani); Faraoni, Tameze, Veloso (21’ s.t. Sulemana), Depaoli; Verdi (38’ s.t. Djuric); Piccoli (29’ p.t. Kallon), Henry (21’ s.t. Lasagna). All. Bocchetti



Arbitro: Sig. Santoro

Ammoniti: 27’ p.t. Ceccherini (V), 2’ s.t. Erlic (S), 31’ s.t. Faraoni (V), 45’ s.t. Djuric (V)