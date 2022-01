Video gol-highlights Sassuolo-Genoa 1-1: sintesi 06-01-2022

Video gol-highlights Sassuolo-Genoa 1-1: finisce in parità la gara del “Mapei”, con i gol di Destro e Berardi.

Finisce in parità Genoa-Sassuolo: le due squadre aprono il rispettivo girone di ritorno con un punto che non smuove più di tanto la classifica.

I liguri vanno in vantaggio con Destro, dopo sei minuti, ma è il Sassuolo a fare la gara. Dopo il pari di Berardi, a inizio ripresa, la squadra di Dionisi sfiora più volte il vantaggio.

Alla fine, la gara termina in pareggio, con i neroverdi che accolgono il risultato non senza un po’ di rammarico.

La sintesi di Sassuolo-Genoa 1-1

Partita dai ritmi subito molto intensi: il Sassuolo ha un’occasione con Raspadori, servito da Toljan, ma il suo tiro finisce a lato.

Risponde il Genoa che passa subito in vantaggio: Destro, appostato sul primo palo, appoggia dentro di tacco un assist di Ekuban.

⚽️ 6' | MATTIA DESTROOOOOOOOOOOOOOOOOOO



🔴🔵 Tacco delizioso di #Destro che la mette dentro! Che gooooooooool!#SassuoloGenoa 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/oONpxXQhqN — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 6, 2022

Il Sassuolo si spinge in avanti con la sua manovra avvolgente: prima Raspadori manca l’ultimo passaggio per Berardi, poi Rogerio impegna Sirigu con un sinistro dalla distanza.

Ancora Raspadori mette in mezzo per Defrel, che manca l’impatto col pallone.

I neroverdi gestiscono il possesso, ma il “Grifone” si fa vedere in avanti con un tiro di Portanova, fuori, da posizione defilata.

Ultima occasione per Berardi, che si inserisce bene in area, ma trova ancora Sirigu a sbarrargli la strada.

Buon inizio del Sassuolo nel secondo tempo: Berardi recupera in pressing il pallone, filtrante per Defrel, ma Sirigu si fa trovare pronto.

Il preludio al gol neroverde: Rogerio mette in mezzo per Raspadori, che lascia lì e favorisce l’intervento di Berardi. Sinistro senza pietà del capitano neroverde.

Rogerio si ripresenta nuovamente in attacco, ma il suo sinistro al volo manda alto.

Il Genoa risponde su azione d’angolo, ma il colpo di testa di Bani finisce out.

Il Sassuolo si proietta ancora in avanti con Ferrari, il suo tiro a incrociare finisce fuori.

La squadra di Dionisi è più motivata a vincere: Berardi impegna Sirigu con un sinistro insidioso a convergere. Ribadisce Defrel, al termine di un triangolo con Kyriakopoulos e Raspadori. Il tiro è alto.

Ancora Berardi, con un sinistro acrobatico, mette i brividi a Sirigu con un tiro che finisce poco alto.

La partita non offre più sussulti. Sassuolo-Genoa finisce in parità, 1-1, per un punto che non serve a nessuna delle due compagini.

Highlights e video gol Sassuolo-Genoa 1-1

Il tabellino di Sassuolo-Genoa 1-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos (Muldur 84′); Defrel. Allenatore: Dionisi

A disposizione: Pegolo, Satalino, Tressoldi, Chiriches, Kumi, Aucelli, Mata, Samele

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vazquez, Bani; Hefti (Fares 64′), Portanova (Cassata 84′), Hernani (Melegoni 64′), Badelj, Cambiaso; Destro (Pandev 75′), Ekuban (Caicedo 84′). Allenatore: Shevchenko

A disposizione: Semper, Masiello, Sabelli, Maksimovic, Behrami, Tourè, Fares, Galdames, Bianchi, Pandev, Kallon.

Marcatori: 6′ Destro (G), 55′ Berardi (S)

Arbitro: Manganiello (Pinerolo)

Ammoniti: Raspadori (S), Rogerio (S), Lopez (S)

Espulsi:

Migliori Bookmakers AAMS