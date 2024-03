Video Gol Highlights Sassuolo-Frosinone 1-0: Sintesi 9-3-2024

Video Gol e Highlights Sassuolo-Frosinone 1-0, 28° Giornata Serie A: decide Thorstvedt, Kaio Jorge sbagli un rigore

Il Sassuolo batte il Frosinone al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nell’anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

E’ una vittoria fondamentale per gli emiliani, che provano a rilanciarsi nella lotta per non retrocedere vincendo uno scontro diretto importante contro la più diretta avversaria, quei ciociari totalmente in caduta libera.

Sintesi di Sassuolo-Frosinone 1-0

Infortunato Berardi per Davide Ballardini, che esordisce con Pedersen, Erlic, Ferrari e Doig in difesa davanti a Consigli, in mediana ci sono Thorstvedt e Racic, mentre viene scelto Defrel nel tridente dei trequartisti con Bajrami e Lauriente alle spalle di Pinamonti unica punta.

Indisponibili Bonifazi, Harroui, Kalaj, Marchizza, Lusuardi e Oyono per Eusebio Di Francesco, che punta su Zortea, Okoli, Romagnoli e Valeri in difesa a protezione di Turati, in mediana Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini, in attacco Soule, Cheddira e Ghedjemis.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. C’è grande equilibrio tra due squadre ben messe in campo, devote al possesso palla, ma bravissime a giocare in contropiede.

Dopo l’infortunio di Valeri, sostituito da Lirola, gli ospiti si rendono pericolosi con Romagnoli e Ghedjemis, mentre vengono ammoniti Doig e Thorstvedt prima dei tentativi di Lauriente e Pinamonti.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo ancora più combattuto tra due squadre equilibrate nell’atteggiamento e nella copertura degli spazi.

Dopo il giallo a Ghedjemis, ecco il miss match: al 57′ minuto il VAR cancella il calcio di rigore che l’arbitro aveva fischiato per fallo di Thorstvedt su Mazzitelli e al 58′ minuto proprio il norvegese segna il gol del vantaggio su assist di Racic.

https://x.com/SerieA/status/1766493361794318446?s=20

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo e vanno in balia dei padroni di casa, subito pericolosi con Pinamonti prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Ibrahimovic, Seck, Matheus Henrique e Boloca subentrare per Brescianini, Ghedjemis, Thorstvedt e Defrel.

Viene ammonito anche Lauriente, sostituito da Kumbulla, quando entrano anche Kaio Jorge, Cuni e Mulattieri per Cheddira, Soule e Pinamonti.

Nel finale gli ospiti avrebbero la clamorosa occasione per pareggiare, visto che al 90′ minuto l’arbitro fischia rigore per fallo di Ferrari su Cuni, ma Kaio Jorge sbaglia colpendo il palo.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Frosinone 1-0:

Tabellino di Sassuolo-Frosinone 1-0

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Thorsvedt (63′ Matheus Henrique), Racic; Bajrami, Laurienté (83′ Kumbulla), Defrel; Pinamonti (84′ Mulattieri). Allenatore: Ballardini.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri (9′ Lirola); Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini (63′ Ibrahimovic); Soulé (84′ Kaio Jorge), Cheddira (84′ Cuni), Ghedjemis (63′ Seck). Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: F. La Penna

GOL: 58′ Thorsvedt

AMMONITI: 23′ Thorsvedt, 32′ Doig, 50′ Ghedjemis, 72′ Laurienté

ESPULSI: –

NOTE: recupero 10′