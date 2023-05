Video Gol Highlights Sassuolo-Bologna 1-1: Sintesi 8-5-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Bologna 1-1, 34° Giornata Serie A: Dominguez pareggia Berardi

Solo un pareggio tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel posticipo serale del Monday Night della trentaquattresima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

Quinta partita senza vittorie per i felsinei, che hanno conquistato solo tre punti nelle ultime tre settimane fermandosi a quota quarantasei punti in classifica.

I neroverdi continuano ad alternare vittorie a pareggi e sconfitte, portandosi a quota quarantaquattro punti in classifica.

Sintesi di Sassuolo-Bologna 1-1

Non ci sono Zortea e Pinamonti per Alessio Dionisi, che schiera Toljan, Ruan, Erlic e Rogerio in difesa davanti a Consigli, in mediana i soliti Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique, mentre in attacco vengono lanciati Defrel e Bajrami.

Assenze importantissime per Thiago Motta, orfano di Soumaoro, Kyriakopoulos, Soriano e Sansone. Torna Bonifazi in difesa con Lucumì, Posch e Cambiaso a protezione di Skorupski, vengono confermati i soliti noti a centrocampo con Aebischer, Ferguson, Schouten e Dominguez, mentre in attacco Orsolini gioca a supporto di Barrow.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno un buon possesso palla, ma gli ospiti si difendono con ordine e risultano ben messi in campo.

Al 15′ minuto, praticamente alla prima vera occasione da rete, i padroni di casa sbloccano il risultato con Berardi, che trova il gol del vantaggio sfruttando la sponda di Defrel.

Dopo il giallo di Posch, gli ospiti riescono a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria pareggiando nel finale al 43′ minuto con una conclusione bellissima di Dominguez.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto combattuto, con le squadre che lottano su ogni pallone.

Viene ammonito Maxime Lopez dopo le sostituzioni che vedono coinvolti Lauriente, Harroui, Arnautovic, Thorstvedt, Alvarez, Moro, Ferrari e Ferguson subentrare a Bajrami, Matheus Henrique, Orsolini, Frattesi, Defrel, Dominguez, Ruan e Ferguson, nel mezzo il giallo a Erlic.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Bologna 1-1:

Tabellino di Sassuolo-Bologna 1-1

SASSUOLO (4-3-3): Consigl 6i; Toljan 6, Ruan 5,5 (37′ st Ferrari sv), Erlic 5,5, Rogerio 6; Frattesi 5,5 (31′ st Thorstvedt sv), Lopez M. 6,5, Matheus Henrique 6 (21′ st Harroui 6); Berardi 7, Defrel 5,5 (31′ st Alvarez sv), Bajrami 5,5 (21′ st Laurentié 5,5).

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Romagna, Obiang, Ceide. All.: Dionisi 6.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 5,5, Bonifazi 6, Lucumì 6, Cambiaso 6,5; Schouten 6, Dominguez 7 (32′ st Moro sv); Aebischer 5,5, Ferguson 6 (40′ st Medel sv), Orsolini 5,5 (23′ st Arnautovic 6); Barrow 6.

A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, De Silvestri, Pyyhtia, Zikzee. All.: Thiago Motta 6.



Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 15′ Berardi (S), 42′ Dominguez (B)

Ammoniti: Posch (B), Lopez (S)

Espulsi: –