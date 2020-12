Video Gol Highlights Sassuolo-Benevento 1-0: sintesi 11-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Sassuolo-Benevento 1-0, 11° Giornata Serie A: basta il gol su rigore di Berardi, espulso Haraslin, traversa di Iago Falque

Il Sassuolo batte il Benevento al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nell’anticipo della undicesima giornata di Serie A.

Gli emiliani si portano momentaneamente al secondo posto in classifica con il secondo risultato utile consecutivo, fermando gli irpini dopo tre risultati utili consecutivi, di cui due pareggi consecutivi.

La sintesi di Sassuolo-Benevento 1-0, 11° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa partono sicuramente meglio, forti della maggiore qualità degli uomini in campo, mentre gli ospiti sembrano un po’ passivi all’inizio in fase difensiva.

E, infatti, al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Berardi, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Tuia su cross di Lopez.

Il gol subito sveglia gli ospiti, che reagiscono con grandissima rabbia ed orgoglio, alzando il baricentro e prendendo in mano il pallino del gioco, dando così inizio ad un vero e proprio assedio contro i padroni di casa, che non riescono più ad uscire dalla propria metà campo.

Sale in cattedra Caprari, che prova a mettersi sulle proprie spalle i compagni, ma le sue conclusioni sono troppo imprecise.

Con il passare dei minuti i padroni di casa ritrovano i giusti equilibri e le giuste distanze tra i reparti e riescono ad alleggerire la pressione degli ospiti, che nel finale sfiorano il pareggio con una doppia deviazione di Caprari e Lapadula sotto porta.

Il secondo tempo non potrebbe iniziare meglio per gli ospiti, visto che i padroni di casa vanno in inferiorità numerica per l’espulsione di Haraslin al 47′ minuto per un brutto fallo.

Inizia così un vero e proprio monologo degli ospiti, che iniziano ad assaltare gli avversari, che non fanno altro che difendere, rendendosi pericolosi con Insigne, grandissima risposta di Consigli, Caprari e Improta, troppo imprecisi, mentre la traversa ferma Iago Falque sul più bello.

Nel finale è Consigli che salva il risultato, visto che compie un vero e proprio miracolo su Lapadula, che stava quasi già festeggiando per il possibile gol del pareggio.

Video Gol Highlights di Sassuolo-Benevento 1-0, 11° Giornata Serie A

Il tabellino di Sassuolo-Benevento 1-0, 11° Giornata Serie A

SASSUOLO-BENEVENTO 1-0 (primo tempo 1-0)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 56’ Ahyan), Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos (dall’83’ Rogerio); Bourabia, Locatelli; Berardi (dall’87’ Muldur), Lopez (dal 56’ Raspadori), Haraslin; Djuricic (dal 55’ Boga). All. De Zerbi

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba (dal 76’ Sau); Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita (dal 56’ Dabo), Caprari (dal 79’ Iago Falque); Lapadula. All. F. Inzaghi

Arbitro: S. Sozza

Gol: 8’ Berardi (R)

Ammoniti: Berardi, Ahyan (S), Hetemaj, Ionita, Barba, Glik, Dabo (B)

Espulsi: Haraslin (S)

